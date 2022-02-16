Перечислены пять овощей, которые не стоит употреблять при похудении

Ученые из Гарвардской школы здоровья отмечают, что картофель богат на углеводы, которые быстро усваиваются организмом, в результате чего уровень сахара и инсулина в крови резко возрастает, а затем падает. Они сравнивают это с употреблением банки газировки или порции мармеладок. Специалисты рекомендуют заменить картофель цельнозерновыми продуктами, например, бурым рисом или киноа.

В баклажанах, которые часто используют в качестве заменителя мяса, недостаточно белка, а большая часть калорий в них поступает из сахара. Кроме того, эти овощи в определенных блюдах могут впитывать жир и соль за счет своей губчатой структуры.

Исследование, проведенное в Гарварде, показано, что люди, употребляющие много сладкой кукурузы, прибавляли в весе. Это объясняется тем, что у данного продукта высокий гликемический индекс, который вызывает скачки уровня сахара в крови и может привести к тяге к нездоровой пище, по аналогии с картофелем.

Авокадо – довольно калорийный фрукт, на 100 грамм приходится 212 килокалорий. В нем содержится относительно много жира – около 15% по весу или около 77% калорий. Диетолог предупредила, что чрезмерное употребление авокадо может привести к избытку энергии и увеличению запасов жира.