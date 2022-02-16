Диета 40+: что есть, чтобы оставаться здоровой и красивой?
Против ранней менопаузы, для похудения и, конечно, для здоровья — эти рекомендации журнала «Домашний Очаг»!
Против ранней менопаузы, для похудения и, конечно, для здоровья — эти рекомендации журнала «Домашний Очаг»!
40 лет — это еще молодость, даже официально: до 44 лет мы все считаемся молодежью, а потом наступает период зрелости. Но все же в этом возрасте женский организм переживает некоторые серьезные изменения, которые не стоит игнорировать. Мы начинаем терять мышечную массу, из костей и суставов активнее вымывается кальций, а у некоторых из нас начинается стадия перименопаузы, когда потихоньку уменьшается количество женских гормонов.
И все это означает не только необходимость более тщательно следить за своим здоровьем, но и потребность в более здоровом питании. Рассказываем, какие продукты стоит ввести в свой рацион женщинам в 40 лет, чтобы сохранять высокий уровень энергии, красивую фигуру и крепкое здоровье.
Против ранней менопаузы
Как показали результаты исследования, в рамках которого ученые изучали состояние здоровья 116 тысяч женщин, употребление продуктов с высоким содержанием кальция и витамина D, в итоге имели самый низкий уровень риска наступления ранней менопаузы. Причем важно было именно получать эти витамины и вещества с пищей – добавки не оказывали такого полезного эффекта. Рассказываем, какие продукты стоит есть, чтобы отодвинуть менопаузу.
Молочные продукты
Чемпионы по содержанию кальция, они также богаты полезным молочным жиром, который важен для усвоения витамина D. Старайтесь выпивать стакан молока или съедать порцию творога каждый день – очень полезно!
Сардины
Еще одна полезная рыба, которая поможет укрепить ваши кости и суставы: в стандартной порции содержится 370 мг кальция. Кстати, не забывайте о том, что всего две порции рыбы в неделю помогают существенно снизить риск развития болезни Альцгеймера.
Миндаль
Очень полезный перекус, который восполнит дефицит белка, полезных углеводов, клетчатки – и кальция. В неполном стакане этих орешков содержится 320 мг этого микроэлемента.
Зелень
Шпинат, капуста, листья салата богаты не только антиоксидантами клетчаткой, но и кальцием: в миске зеленых овощей содержится от 200 до 400 мг кальция. Так что съедайте порцию этого полезного сала в день – и будете красивыми и здоровыми!
Для крепких костей
Хотя своего пика дефицит кальция в женском организме достигает после 50 лет, когда мы проходим через менопаузу, после 40 лет мы теряем его активнее, а накапливаем – дольше. Старайтесь есть почаще эти продукты, чтобы поддержать свое здоровье.
Твёрдые сыры
Лучше всего пармезан: в 100 граммах сыра этого сорта содержится 1184 мг кальция – это больше суточной нормы. Но и в других твердых сырах много кальция, а еще – витамина D, который также необходим нашему организму.
Чеснок
Очень полезный овощ, он защищает от инсульта и снижает риск рака, а еще в ста граммах содержится 181 мг кальция – почти 20% суточной нормы. Добавляйте чеснок в горячие блюда, масло или соусы – и живите долго!
Петрушка
В 100 граммах этой ароматной зелени – 138 мг кальция. Но, если честно, главная польза петрушки не в этом (в конце концов, мало кто осилит съесть сразу много этой травки), а в высоком содержании витамина С, который также очень важен для женского организма после 50 лет. Так что добавляйте петрушку в супы, салаты и другие блюда.
Соя
102 мг кальция и 16,6 г белка – вот сколько полезных веществ содержат 100 грамм соевых бобов. Но не стоит есть сою слишком часто: некоторые исследования отмечают связь между частым употреблением сои и повышенным риском некоторых форм рака. Один-два раза в неделю – вполне достаточно.
Лосось
Эта полезная и вкусная рыба богата не только витамином D и кислотами Омега-3, но и кальцием. В стандартной порции содержится 340 мг – треть суточной нормы!
Семена чиа
Если вы беспокоитесь о здоровье своего кишечника, вам стоит почаще есть эти семена, ведь в них содержится много полезной клетчатки. Кроме того, в 100 граммах семян чиа содержится 631 мг кальция – две трети суточной нормы!
Для поддержания фигуры
Потеря мышечной массы и замедляющийся метаболизм – одна из основных причин набора веса после 40 лет. Проще всего решить обе проблемы, добавив в свою жизнь немного спорта: тренировки ускоряют метаболизм, заставляя организм в течение нескольких часов после занятий активнее сжигать калории, а также помогают наращивать мышечную массу. А для того, чтобы организму было из чего строить новые мышечные клетки, стоит есть больше белковых продуктов.
Яйца
В стандартной порции содержится 6 г белка и менее 1 г углеводов. Яйца – сваренные вкрутую или жаренные с помидорами и луком – это, безусловно, одни из лучших продуктов для завтрака, которые только можно придумать.
Куриное филе
20 г белка и 0 г углеводов – вот сколько полезных веществ содержится в стандартной порции куриного филе. Стоит добавить к нему салат, зеленые овощи или бобовые – и получится самый здоровый, полезный и вкусный обед, который только можно представить.
Нежирная говядина
25-30 г белка и 0 г углеводов – стандартная порция отварной, запеченной или тушеной говядины поможет вам надолго сохранить чувство сытости, а также «поставит» в ваш организм необходимое количество белка и поможет защититься от анемии. Прекрасный выбор!
Консервированный тунец
Эту разновидность рыбы не стоит есть часто, так как тунец способен накапливать ртуть, но время от времени можно использовать в качестве ужина или обеда. А если нет времени готовить, можно взять обычный консервированный тунец, добавить к нему немного овощей или фасоли – и получится замечательный обед.
Греческий йогурт
В стандартной порции содержится 20 г белка и 8 г углеводов, но только в том случае, если вы купили йогурт без сахара и фруктовых добавок. Впрочем, если вам хочется усилить вкус, добавьте к йогурту ягоды или орехи – и суперполезный завтрак не только для здоровья, но и для фигуры готов.
Арахис
Да-да, в небольших дозах эти орехи не только безопасны для нашей фигуры, но и полезны – главное, чтобы арахис не был слишком соленым. Ешьте на здоровье, но все же не слишком увлекайтесь.
Хумус
Нут – это один из самых полезных овощей в мире. В нем много клетчатки, дефицит который испытывает большинство из нас, а также много витаминов и микроэлементов, поддерживающих здоровье сердца, сосудов и даже головного мозга. А хумус, который традиционно готовится из нута – отличный вариант суперполезного и безопасного для фигуры перекуса. Главное, следите за уровнем соли.