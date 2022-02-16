Диета 40+: что есть, чтобы оставаться здоровой и красивой?

40 лет — это еще молодость, даже официально: до 44 лет мы все считаемся молодежью, а потом наступает период зрелости. Но все же в этом возрасте женский организм переживает некоторые серьезные изменения, которые не стоит игнорировать. Мы начинаем терять мышечную массу, из костей и суставов активнее вымывается кальций, а у некоторых из нас начинается стадия перименопаузы, когда потихоньку уменьшается количество женских гормонов.

И все это означает не только необходимость более тщательно следить за своим здоровьем, но и потребность в более здоровом питании. Рассказываем, какие продукты стоит ввести в свой рацион женщинам в 40 лет, чтобы сохранять высокий уровень энергии, красивую фигуру и крепкое здоровье.

Против ранней менопаузы

Как показали результаты исследования, в рамках которого ученые изучали состояние здоровья 116 тысяч женщин, употребление продуктов с высоким содержанием кальция и витамина D, в итоге имели самый низкий уровень риска наступления ранней менопаузы. Причем важно было именно получать эти витамины и вещества с пищей – добавки не оказывали такого полезного эффекта. Рассказываем, какие продукты стоит есть, чтобы отодвинуть менопаузу.

Молочные продукты

Чемпионы по содержанию кальция, они также богаты полезным молочным жиром, который важен для усвоения витамина D. Старайтесь выпивать стакан молока или съедать порцию творога каждый день – очень полезно!

Сардины

Еще одна полезная рыба, которая поможет укрепить ваши кости и суставы: в стандартной порции содержится 370 мг кальция. Кстати, не забывайте о том, что всего две порции рыбы в неделю помогают существенно снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Миндаль

Очень полезный перекус, который восполнит дефицит белка, полезных углеводов, клетчатки – и кальция. В неполном стакане этих орешков содержится 320 мг этого микроэлемента.

Зелень

Шпинат, капуста, листья салата богаты не только антиоксидантами клетчаткой, но и кальцием: в миске зеленых овощей содержится от 200 до 400 мг кальция. Так что съедайте порцию этого полезного сала в день – и будете красивыми и здоровыми!

Для крепких костей

Хотя своего пика дефицит кальция в женском организме достигает после 50 лет, когда мы проходим через менопаузу, после 40 лет мы теряем его активнее, а накапливаем – дольше. Старайтесь есть почаще эти продукты, чтобы поддержать свое здоровье.

Твёрдые сыры

Лучше всего пармезан: в 100 граммах сыра этого сорта содержится 1184 мг кальция – это больше суточной нормы. Но и в других твердых сырах много кальция, а еще – витамина D, который также необходим нашему организму.

Чеснок

Очень полезный овощ, он защищает от инсульта и снижает риск рака, а еще в ста граммах содержится 181 мг кальция – почти 20% суточной нормы. Добавляйте чеснок в горячие блюда, масло или соусы – и живите долго!

Петрушка