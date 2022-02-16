14 способов скрыть любые недостатки фигуры

Итак, что же никогда не позволяет себе Эвелина? Правильно, открывать пах и ягодицы. Мы почти всегда видим Хромченко в жакетах, которые закрывают эту область ее фигуры. Все дело в том, что, даже надевая каблук и брюки, закрывающие его, мы никак не можем скрыть то место, откуда растут ноги на самом деле. Завуалировать этот нюанс и помогают длинные жакеты, закрывающие ягодицы. В результате окружающим остается только гадать, где там твои ноги начинаются, а фантазия людей может завести их очень далеко. Если ты хочешь еще больше усилить эффект, отметить талию ремнем поверх жакета (как это делает опять же Эвелина), теперь все точно будут уверены, что пропорции вполне позволяют тебе сделать карьеру топ-модели.
11. «Окрасить» обувь в цвет ног. Если ты хочешь, чтобы ноги выглядели визуально не только более длинными, но и менее грузными, забудь о случайном выборе обуви. Главным образом здесь у нас вновь будет работать вертикально-горизонтальный принцип. Обувь должна создавать максимум вытянутых линий и минимально резать твою ногу на части. Сразу же отправляем в топку туфли с перемычками (модель «Мэри Джейн») и ремешками на щиколотках. Идеальная модель — это глубоко декольтированные лодочки, которые максимально продлят линию, не давая глазу ни на чем споткнуться. Однако весь эффект может пойти насмарку, если ты разрежешь свою ногу за счет колготок, контрастирующих с обувью. Если ты носишь обувь с колготками, подбирать их необходимо в тон. Особенно важен этот совет при комплектации ботильонов, которые режут ногу в самом неподходящем для этого месте. За примером вновь обратимся к Эвелине Хромченко. Заметь, когда она не в брюках, а в платье, то, скорее всего, оно дополнено глубоко декольтированными лодочками, которые чаще всего телесные.
Согласитесь, редко кто может похвастаться идеальными ногами, да и знаменитости мирового масштаба тоже страдают нестандартными формами ног. Однако они этого совершенно не боятся: зная правильные методы коррекции с помощью одежды, можно с легкостью нивелировать имеющиеся проблемы.
12. Правильные фасоны. Прежде всего определитесь, с какой формой ног мы имеем дело. Девушкам с X-образными ногами можно смело носить платья-футляр длиной до колена или чуть ниже. Контрастные полосы по бокам или вертикальный рисунок визуально вытянут силуэт, отвлекая внимание от имеющегося недостатка. Отвлечь внимание от неидеальных ног поможет и асимметричный подол.
П-образная форма ног чаще всего встречается у девушек с худым типом фигуры, и складывается ощущение, что ноги находятся на значительном расстоянии друг от друга (обратите внимание на Анджелину Джоли). Здесь самое главное — придать женственности фигуре, поэтому стоит остановить свой выбор на платьях-трапеции или годе. А вот нарядов с пышными подолами стоит избегать: они еще больше акцентируют внимание на проблеме.
13. Все дело в обуви. Если вы обладательница нестандартных ног, вам стоит забыть об обуви с яркими деталями или контрастными вставками. Отдайте предпочтение спокойным цветам и моделям, которые не будут притягивать к себе взгляды. Можно смело носить обувь на небольшом аккуратном каблуке или плоской подошве, благодаря чему ноги визуально выпрямятся и будут казаться идеальными. Для маскировки кривизны могут пригодиться и сапоги-ботфорты. Однако помните: важно, чтобы сапоги не облегали голень слишком плотно.
14. Правильно расставляйте цветовые акценты в образах. Если вы хотите добавить образу красок, обязательно обращайте внимание на пропорции фигуры при выборе одежды. Дело в том, что яркие акценты способны привлечь взгляд собеседника, и нужно использовать этот прием. Привлекайте внимание к тем зонам, которые хотите подчеркнуть, избегая проблемных участков. К примеру, если у вас нет талии, не стоит надевать яркий узкий ремень. Это только подчеркнет несовершенства фигуры, а не скроет их.
Также используйте вырезы, разрезы и крой. Попробуйте отвлечь внимание от талии, добавив глубокий вырез и яркие туфли. Акцент может быть сделан на длинных ногах, тонких запястьях. Обрати внимание на то, что именно этот прием особенно часто используют знаменитости.