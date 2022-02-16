14 способов скрыть любые недостатки фигуры

Успешная plus-size модель Эшли Грэм, к примеру, постоянно приковывает наше внимание к своей тонкой талии и не упускает возможности продемонстрировать соблазнительную грудь. В итоге порой, глядя на нее, ты просто не замечаешь лишних килограммов, любуясь достоинствами. Правда, и у нее случаются промахи, и именно благодаря им мы можем наглядно увидеть, как важен принцип акцентов. Обрати внимание на два снимка, сделанных с разницей всего в пару месяцев. Согласись, что этот корсет и грамотная длина платья, открывающая только выигрышные части ног модели, делает Эшли стройнее минимум на 5 кг!

3. Вытянуть фигуру при помощи вертикалей. Чем мы выше, тем стройнее. Это визуальный закон. Какие же приемы помогают стилистам добавить роста при помощи одежды? Одна из самых главных хитростей — использование вертикалей, которые могут создаваться разными способами. Самый простой и понятный вариант — одежда, снабженная вертикальными полосами. Она действительно вытягивает и придает стройности, однако надо помнить, что полосатые вещи нужно выбирать очень осторожно: не следует отдавать предпочтение слишком мелкой полоске (тут уже работает принцип соразмерности, о котором пойдет речь ниже) и лучше избегать трикотажных полосатых вещей (о важности фактур мы тоже еще поговорим), которые могут только подчеркнуть недостатки фигуры. Создавать вертикальные полосы, однако можно и другими способами. К примеру, отлично работает здесь принцип многослойности в одежде. Обрати внимание на то, что модель Эшли Грэм часто появляется на публике в незастегнутых плащах, накинутых поверх платья. Возможно, ты никогда не задумывалась об этом, но распахнутые полы — это тоже вертикали, которые помогают выглядеть стройнее.

4. Избегать горизонталей. Главное, что тебе следует запомнить: глаз смотрящего будет видеть твое тело максимально вытянутым в том случае, если ему не придется спотыкаться о какие-то детали. Прежде всего навредить в этом деле могут горизонтальные линии, которые режут тело, причем чаще всего в самых неподходящих местах, нарушая тем самым пропорции. Запомни: стремясь к созданию вертикалей, неанатомичные горизонтали ты должна свести к минимуму. К примеру, твое тело может быть визуально рассечено поясом на талии (на том месте, где она реально располагается), обрезом юбки или воротником, но сочетать все эти горизонтали в одном образе не стоит. Если ты выбираешь пояс, пусть декольте будет V-образным, а колготки совпадут по цвету с платьем. Кстати, высшей точкой вертикального вытягивания являются монохромные комплекты. Обрати внимание на то, что к таким решениям очень часто прибегает постоянно воюющая с лишним весом Кейт Уинслет. Благодаря монохрому ей удается максимально вытягивать свой силуэт, делая его менее грузным.