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Когда носить телесные, а когда черные колготки: 9 правил, которые надо знать

Колготки в сеточку. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Какие колготки надеть — вечный вопрос, ставящий миллионы девушек в тупик. В этом материале попробуем подробно разобраться во всех тонкостях выбора цвета, плотности, фактуры колготок, а также развеять популярные мифы, которые сегодня уже давно неактуальны.

Черные или телесные колготки — с этим выбором сталкивалась каждая модница. Сегодня мы поможем тебе раз и навсегда разобраться в этом вопросе. Правила «колготочного» этикета читай в материале Cosmo.

Телесные колготки

Королевские особы носят бежевые колготы, чтобы ноги нее смотрелись голыми

Телесные колготки нужны тогда, когда дресс-код не допускает, чтобы ноги оставались голыми. С этим запретом сталкиваются сотрудницы многих компаний, в которых действует униформа, а также те, кому предстоит присутствовать на официальном приеме. В остальных случаях наличие телесных колготок необязательно, и надевать их или нет — решаешь только ты. Как правило, ношение телесных колготок вне формальной среды нецелесообразно. Светлые колготы не греют, на ногах все равно слегка заметны, а еще очень быстро рвутся и служат максимум на один раз.

Колготы телесного цвета должны быть практически невидимыми — это матовые ультратонкие модели 5-10 ден, подобранные точно в тон кожи. Абсолютной безвкусицей считаются модели с эффектом загара (только представь, как нелепо ноги в них будут смотреться на фоне более бледных рук, лица и шеи), а также колготки с блеском (особенно ужасно они выглядят на фото).

Носить телесные колготки нужно с классическими туфлями, но никак не с босоножками или ботинками и сапогами. В этом случае лучше отказаться от телесных колготок и либо вообще идти без них, либо в качестве альтернативы выбрать черные. А можно ли носить вместе телесные колготки и черные туфли? Да, такое сочетание не запрещается. Однако если ты хочешь визуально удлинить ноги, сделай ставку на телесные лодочки с заостренным носом.

Тонкие черные колготки

Какие колготки носить: черные или телесные. Этот вопрос волнует многих девушек. Если с телесными колготками связано множество ограничений, то с черными все намного проще. Темные полупрозрачные модели выглядят на ноге нейтрально и легко сочетаются с другими элементами образа. Они отлично смотрятся как с тонкой, струящейся одеждой, подчеркивая легкость наряда, так и на контрасте с более плотными материалами. Оптимальный вариант — матовые модели плотностью 30-50 ден.

Плотные черные колготки

Плотные колготки выручат в холод. Чтобы в образе они смотрелись гармонично, комбинировать их лучше с чем-то близким по сезонности: теплые шерстяные свитеры, сапоги, ботинки, ботильоны, пальто, куртки, одежда из кожи или брючной ткани. Носить плотные темные колготы можно и с чем-то более легким, если при этом поддержать их другими подчеркнуто «зимними» элементами гардероба. Например, отлично будет смотреться контрастное сочетание объемного свитера, плиссированной юбки, плотных колготок и лодочек.

Колготки в тон обуви

Самый простой способ вписать колготки в образ — подобрать их в тон обуви. В случае с черными моделями все очень просто. Комбинация черных колготок и черной обуви смотрится гармонично и к тому же визуально удлиняет и стройнит ноги. А вот черные сапоги и телесные колготки точно не пара, помни это и лучше выбирай модели темного цвета. Что же касается цветных моделей, то тут тоже можно следовать данному принципу. Особенно эффектно сочетание цветных колготок и цветной обуви смотрится в тотал-луках.

Колготки на контрасте с обувью

Темные колготы в сочетании с белой обувью могу визуально укоротить ноги. Контрастная граница между колготками и обувью может визуально укоротить ноги, так что решаясь на такое сочетание, предварительно оцени риски. Если возможный эффект тебя не смущает, смело сочетай колготки и обувь разных оттенков. Сегодня даже допускаются комбинации черных колготок и белой обуви. Однако чтобы граница не была слишком явной, лучше сочетать с контрастной обувью более тонкие, полупрозрачные модели колготок. Так переход будет более мягким, и ты сможешь минимизировать нежелательные последствия.

Цветные колготки

Пока одни гадают, какие колготки лучше: черные или телесные, другие делают ставку на яркие модели. Цветные колготки могут как стать акцентом в твоём образе, так и гармонично дополнить тотал-лук. Будь осторожнее с сочетанием цветных колготок и контрастной одежды: яркая граница визуально разрежет силуэт и сделает рост ниже. Составляя монохромный образ, можно поиграть с оттенками, сочетая более тёмные и светлые: используй этот приём чтобы правильно расставить акценты.

Белые колготки

Белые колготки — выбор смелых. Вписать их в образ довольно сложно, и уж тем более сделать это так, чтобы не навредить фигуре. Если не уверена в своих стилистических навыках, рисковать не стоит, но если хочется разнообразить образ, светлые колготы — то, что надо.

Колготки с принтом

Сделать образ интереснее тебе помогут колготки с принтом. Это могут быть как темные колготы, декорированные узором, так и модели светлых или ярких оттенков. Рисунок не должен быть слишком крупным и частым, иначе он будет визуально добавлять ногам объёма. Также, выбирая акцентные колготки, не перегружай образ обилием лишних деталей.

Колготки в сетку

Колготки в сетку также имеют место быть. Конечно, в сочетании с мини-юбкой и шпилькой они будут смотреться вульгарно. Однако если правильно составить образ, темные колготы в сетку легко смогут задать наряду нужный тон.

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