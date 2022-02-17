Когда носить телесные, а когда черные колготки: 9 правил, которые надо знать

Черные или телесные колготки — с этим выбором сталкивалась каждая модница. Сегодня мы поможем тебе раз и навсегда разобраться в этом вопросе. Правила «колготочного» этикета читай в материале Cosmo.

Телесные колготки

Королевские особы носят бежевые колготы, чтобы ноги нее смотрелись голыми

Телесные колготки нужны тогда, когда дресс-код не допускает, чтобы ноги оставались голыми. С этим запретом сталкиваются сотрудницы многих компаний, в которых действует униформа, а также те, кому предстоит присутствовать на официальном приеме. В остальных случаях наличие телесных колготок необязательно, и надевать их или нет — решаешь только ты. Как правило, ношение телесных колготок вне формальной среды нецелесообразно. Светлые колготы не греют, на ногах все равно слегка заметны, а еще очень быстро рвутся и служат максимум на один раз.

Колготы телесного цвета должны быть практически невидимыми — это матовые ультратонкие модели 5-10 ден, подобранные точно в тон кожи. Абсолютной безвкусицей считаются модели с эффектом загара (только представь, как нелепо ноги в них будут смотреться на фоне более бледных рук, лица и шеи), а также колготки с блеском (особенно ужасно они выглядят на фото).

Носить телесные колготки нужно с классическими туфлями, но никак не с босоножками или ботинками и сапогами. В этом случае лучше отказаться от телесных колготок и либо вообще идти без них, либо в качестве альтернативы выбрать черные. А можно ли носить вместе телесные колготки и черные туфли? Да, такое сочетание не запрещается. Однако если ты хочешь визуально удлинить ноги, сделай ставку на телесные лодочки с заостренным носом.

Тонкие черные колготки

Какие колготки носить: черные или телесные. Этот вопрос волнует многих девушек. Если с телесными колготками связано множество ограничений, то с черными все намного проще. Темные полупрозрачные модели выглядят на ноге нейтрально и легко сочетаются с другими элементами образа. Они отлично смотрятся как с тонкой, струящейся одеждой, подчеркивая легкость наряда, так и на контрасте с более плотными материалами. Оптимальный вариант — матовые модели плотностью 30-50 ден.

Плотные черные колготки

Плотные колготки выручат в холод. Чтобы в образе они смотрелись гармонично, комбинировать их лучше с чем-то близким по сезонности: теплые шерстяные свитеры, сапоги, ботинки, ботильоны, пальто, куртки, одежда из кожи или брючной ткани. Носить плотные темные колготы можно и с чем-то более легким, если при этом поддержать их другими подчеркнуто «зимними» элементами гардероба. Например, отлично будет смотреться контрастное сочетание объемного свитера, плиссированной юбки, плотных колготок и лодочек.

Колготки в тон обуви