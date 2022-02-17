Как подтолкнуть возлюбленного к свадьбе: методы, проверенные звездами и рекомендованные психологом

Вы видите и знаете, что ваш мужчина верен вам, не ищет запасных вариантов и делает все, чтобы быть с вами рядом? Обязательно скажите ему, как для вас это важно и ценно. Попробуйте ненавязчиво выяснить, какие причины мешают ему сделать вам предложение и назначить день свадьбы. Возможно, он планирует заработать на квартиру, или собирается закончить важный проект на работе, или не уверен в ваших чувствах.
А дальше постарайтесь мягко и осторожно показать ему, что на квартиру можно зарабатывать вместе, будучи мужем и женой. Что, пока он занимается рабочим проектом, вы могли бы посвятить себя подготовке к свадьбе и что ваши чувства — по-настоящему искренние.
Научитесь искусству использования прозрачных намеков
Как известно, мужчины намеков не понимают, им нужно прямо и четко сказать, чего от них хотим мы, женщины. Но в случае с подталкиванием любимого к алтарю дело может обстоять совершенно иначе. Если ненаглядный на предыдущие пункты не реагирует, можно делать ему прозрачные намеки. К примеру, оставить перед его носом свадебный журнал, или рассказать, как вы сегодня вместе с подругой примеряли шикарное свадебное платье, или что ваша мама постоянно хвалит его и говорит, что из него получится прекрасный зять. Главное — не перестараться. Мужчина должен быть уверен, что позвать вас замуж — это его порыв и решение. Если видите, что он закипает, — переводите все в шутку.
Заручитесь поддержкой его родственников
Сделайте маму, папу и других родных суженого своими союзниками. Перенесите на их плечи почетную обязанность напоминать, какая вы замечательная и как было бы здорово, если бы вы, наконец, поженились. Если вы искренне готовы к материнству, поделитесь своими мечтами о детях с его мамой. Возможно, она давно ждет внуков. Но тут очень важно быть честной в своих намерениях. Не льстить, а искренне желать дружбы с родителями вашего жениха. Не подлизываться, а предлагать помощь от чистого сердца. Не манипулировать, а делиться своими сокровенными мыслями и мечтами. Поверьте, в этом случае родители вашего любимого обязательно и с удовольствием сами будут его пилить.
Когда инициатива в женских руках
Есть и очень нерешительные мужчины, патологически неспособные сделать предложение самостоятельно. И это несмотря на то, что готовы прожить с вами остаток жизни. Если это ваш случай, попробуйте взять инициативу в свои руки и сами предложите ему стать вашим мужем. Нет-нет, становиться на одно колено и торжественно клясться в любви не нужно. А вот устроить романтический вечер с розами, шампанским и клубникой и, например, в полушутливой форме прочесть ему клятву будущей жены вы вполне можете. Текст может быть примерно такой: «Мой милый, я тебя люблю, обожаю и уважаю. Доверяю всем сердцем, поддерживаю в трудные минуты и понимаю с полуслова. Я буду тебе верна, рожу тебе очаровательных детей и буду с удовольствием о вас заботиться. Мне нужны твоя любовь, нежность, верность, уважение, поддержка, внимание, доброта, время, честность, а еще обручальное кольцо и фата. Согласен ли ты взять меня, а еще мою руку и сердце в придачу?» Если его чувства искренни, он не откажет вам.