Как подтолкнуть возлюбленного к свадьбе: методы, проверенные звездами и рекомендованные психологом

Узнайте причину

Вы видите и знаете, что ваш мужчина верен вам, не ищет запасных вариантов и делает все, чтобы быть с вами рядом? Обязательно скажите ему, как для вас это важно и ценно. Попробуйте ненавязчиво выяснить, какие причины мешают ему сделать вам предложение и назначить день свадьбы. Возможно, он планирует заработать на квартиру, или собирается закончить важный проект на работе, или не уверен в ваших чувствах.

А дальше постарайтесь мягко и осторожно показать ему, что на квартиру можно зарабатывать вместе, будучи мужем и женой. Что, пока он занимается рабочим проектом, вы могли бы посвятить себя подготовке к свадьбе и что ваши чувства — по-настоящему искренние.

Научитесь искусству использования прозрачных намеков

Как известно, мужчины намеков не понимают, им нужно прямо и четко сказать, чего от них хотим мы, женщины. Но в случае с подталкиванием любимого к алтарю дело может обстоять совершенно иначе. Если ненаглядный на предыдущие пункты не реагирует, можно делать ему прозрачные намеки. К примеру, оставить перед его носом свадебный журнал, или рассказать, как вы сегодня вместе с подругой примеряли шикарное свадебное платье, или что ваша мама постоянно хвалит его и говорит, что из него получится прекрасный зять. Главное — не перестараться. Мужчина должен быть уверен, что позвать вас замуж — это его порыв и решение. Если видите, что он закипает, — переводите все в шутку.

Заручитесь поддержкой его родственников

Сделайте маму, папу и других родных суженого своими союзниками. Перенесите на их плечи почетную обязанность напоминать, какая вы замечательная и как было бы здорово, если бы вы, наконец, поженились. Если вы искренне готовы к материнству, поделитесь своими мечтами о детях с его мамой. Возможно, она давно ждет внуков. Но тут очень важно быть честной в своих намерениях. Не льстить, а искренне желать дружбы с родителями вашего жениха. Не подлизываться, а предлагать помощь от чистого сердца. Не манипулировать, а делиться своими сокровенными мыслями и мечтами. Поверьте, в этом случае родители вашего любимого обязательно и с удовольствием сами будут его пилить.

Когда инициатива в женских руках