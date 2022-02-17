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Как подтолкнуть возлюбленного к свадьбе: методы, проверенные звездами и рекомендованные психологом

Свадьба. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Вы абсолютно уверены, что хотите прожить с ним до конца своих дней. А он… Он преспокойно наслаждается жизнью, проводит с вами время, но в качестве жены и матери своих детей вас не рассматривает. Порой уходят годы, чтобы осознать, что жениться на вас он вообще не собирался. В итоге в один отнюдь не прекрасный день мужчина исчезает, а вы остаетесь у разбитого корыта. Подсказываем, как избежать этой ситуации и деликатно настроить любимого на самые серьезные шаги и намерения. В помощь — примеры звезд, а также советы известного психолога Натальи Толстой, написавшей книгу «И все-таки, почему на одних женятся, а других обходят стороной».

Если вы совершенно уверены в том, что нашли своего единственного и неповторимого мужчину, а также в том, что бесспорно подходите возлюбленному, психолог Наталья Толстая в своей книге «И все-таки, почему на одних женятся, а других обходят стороной» предлагает несколько простых советов. Следуя некоторым из них или всем сразу, вы сможете честно и без сомнительных манипуляций подтолкнуть любимого в сторону ЗАГСа, пишет woman.ru.

Помните о своей исключительности!

Для начала самая что ни на есть прописная истина: успокойтесь и вспомните о том, кто вы. Правильно, вы — женщина! Любящая женщина, а не тяжелая артиллерия, танк и бомбардировщик вместе взятые. Будьте мудрее или, если хотите, хитрее. Не запугивайте мужчину фразами-ультиматумами: «Ты будешь моим, живым или мертвым», «Или женись, или катись». Скажите: «Мне интересно, какой ты», «Мне хорошо рядом с тобой». Переключитесь на то, чтобы построить гармоничные отношения — когда хорошо и вам, и ему. Ведь, если он вас любит, но просто не готов пока идти в ЗАГС, все попытки на него надавить бесполезны. Предложение о женитьбе должно исходить именно от мужчины. Вы можете лишь слегка подтолкнуть его к этому своей любовью и искренним отношением.

Поменяйте свое отношение к самой себе

Мы, женщины, очень часто сетуем на мужчин, что, мол, он не ценит, на руках не носит, цветы не дарит. Но при этом сами же ощущаем себя так, будто недостойны того, чтобы нас ценили, цветы дарили, на руках носили. Представьте, что вы — это дом. На каких условиях вы согласны сдавать этот дом в аренду? Кто-то согласен на «пусть въезжает, живет, а там посмотрим». И тогда нет ничего удивительного в том, что мужчина не бережет такое жилье и может в любую секунду съехать в другую арендованную квартиру. Я же рекомендую представлять себя исключительно «элитным жильем». Таким, о котором мечтают, заботятся и никогда не съезжают по собственному желанию. Так вы всегда будете знать себе цену, и, поверьте, мужчина с такой женщиной будет вести себя соответствующе.

Напомните ему о том, как без вас плохо

Только давайте договоримся не доходить до крайностей типа: «Уйду навсегда, но замуж не попрошусь!» Если видите, что по-другому не сдвинуть любимого с места, уходите, но без трагизма и рыданий. Соберите вещи, вернитесь в родительский дом и дайте ему время определиться. Не бойтесь ставить ультиматумы. Нередко женщина одинока, потому что не занимает четкой позиции и не идет дальше, даже узнав, что ее не любят и не хотят в жены. Ультиматумы хороши еще тем, что вам сразу станет понятно, стоит вам чего-то ждать, на что-то надеяться или нет, то есть как у вас обстоят любовные дела на самом деле, а не на словах.

Узнайте причину

Вы видите и знаете, что ваш мужчина верен вам, не ищет запасных вариантов и делает все, чтобы быть с вами рядом? Обязательно скажите ему, как для вас это важно и ценно. Попробуйте ненавязчиво выяснить, какие причины мешают ему сделать вам предложение и назначить день свадьбы. Возможно, он планирует заработать на квартиру, или собирается закончить важный проект на работе, или не уверен в ваших чувствах.

А дальше постарайтесь мягко и осторожно показать ему, что на квартиру можно зарабатывать вместе, будучи мужем и женой. Что, пока он занимается рабочим проектом, вы могли бы посвятить себя подготовке к свадьбе и что ваши чувства — по-настоящему искренние.

Научитесь искусству использования прозрачных намеков

Как известно, мужчины намеков не понимают, им нужно прямо и четко сказать, чего от них хотим мы, женщины. Но в случае с подталкиванием любимого к алтарю дело может обстоять совершенно иначе. Если ненаглядный на предыдущие пункты не реагирует, можно делать ему прозрачные намеки. К примеру, оставить перед его носом свадебный журнал, или рассказать, как вы сегодня вместе с подругой примеряли шикарное свадебное платье, или что ваша мама постоянно хвалит его и говорит, что из него получится прекрасный зять. Главное — не перестараться. Мужчина должен быть уверен, что позвать вас замуж — это его порыв и решение. Если видите, что он закипает, — переводите все в шутку.

Заручитесь поддержкой его родственников

Сделайте маму, папу и других родных суженого своими союзниками. Перенесите на их плечи почетную обязанность напоминать, какая вы замечательная и как было бы здорово, если бы вы, наконец, поженились. Если вы искренне готовы к материнству, поделитесь своими мечтами о детях с его мамой. Возможно, она давно ждет внуков. Но тут очень важно быть честной в своих намерениях. Не льстить, а искренне желать дружбы с родителями вашего жениха. Не подлизываться, а предлагать помощь от чистого сердца. Не манипулировать, а делиться своими сокровенными мыслями и мечтами. Поверьте, в этом случае родители вашего любимого обязательно и с удовольствием сами будут его пилить.

Когда инициатива в женских руках

Есть и очень нерешительные мужчины, патологически неспособные сделать предложение самостоятельно. И это несмотря на то, что готовы прожить с вами остаток жизни. Если это ваш случай, попробуйте взять инициативу в свои руки и сами предложите ему стать вашим мужем. Нет-нет, становиться на одно колено и торжественно клясться в любви не нужно. А вот устроить романтический вечер с розами, шампанским и клубникой и, например, в полушутливой форме прочесть ему клятву будущей жены вы вполне можете. Текст может быть примерно такой: «Мой милый, я тебя люблю, обожаю и уважаю. Доверяю всем сердцем, поддерживаю в трудные минуты и понимаю с полуслова. Я буду тебе верна, рожу тебе очаровательных детей и буду с удовольствием о вас заботиться. Мне нужны твоя любовь, нежность, верность, уважение, поддержка, внимание, доброта, время, честность, а еще обручальное кольцо и фата. Согласен ли ты взять меня, а еще мою руку и сердце в придачу?» Если его чувства искренни, он не откажет вам.

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