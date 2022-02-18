Витамин Е для волос: чем полезен и как правильно использовать?

Витамин Е для волос: чем полезен?

Витамин Е для волос, для их здоровья и красоты невероятно важен. Достаточно только привести статистику: почти в 80% случаев проблемного выпадения волос причина — в именно острой нехватке витамина Е.

Основная функция витамина Е заключается в том, чтобы обеспечивать своевременную доставку кислорода к коже головы — транспортом в этом случае служит кровь. Улучшая кровоснабжение, витамин Е таким образом стимулирует питание и увлажнение клеток кожи, а значит улучшает состояние и рост самих волос. Локоны становятся более крепкими, сама структура волоса улучшается, появляется природный блеск и сила. Нередко женщины после 30 лет жалуются на то, что волосы перестали расти — едва дотягивают до плеч, а дальше их рост словно останавливается. Причина как раз в недостаточном кровоснабжении — у волосяных фолликул просто не хватает сил обеспечивать жизнь более длинным волосам. Поэтому если вы все еще мечтаете о косе до пояса — витамин Е должен стать обязательной частью вашего ежедневного рациона, пишет Woman.ru.

Где взять витамин Е?

Безусловно, можно завернуть в ближайшую аптеку и приобрести там витамин Е в капсулах для приема внутрь, а также витамин Е на масляной основе, который очень удобно и полезно использовать во всевозможных масках для волос. Причем не в одиночку, а в паре с таким же масляным витамином А. И если второй случай вполне оправдан — действительно, в любую маску для волос желательно добавлять масляные витамины Е и А, то употребление аптечных капсул и таблеток вполне можно заменить на продукты питания, которые в избытке содержат витамин Е.

К продуктам питания, богатым витамином Е, который так полезен для волос, относятся: ягоды шиповника и облепиха, черешня и вишня, бобовые, орехи, семечки, брокколи и брюссельская капуста, яйца, все листовые овощи. Однако, настоящими чемпионами по содержанию витамина Е, полезного для волос, являются оливковое, подсолнечное и льняное масло, а также печень животных. Если ваш рацион богат этими продуктами, то дополнительного приема витамина Е вам не требуется.