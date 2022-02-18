Женский гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля

Женщина-Овен

На этой неделе Овнам прекрасного пола захочется запастись всем и побольше, чтобы впечатлений хватило надолго, но астрологи советуют усмирить желания. На ситуацию, к которой сейчас подталкивают звезды с планетами, важно смотреть объективно: не обязательно иметь все, чтобы быть счастливыми. Также желательно определиться с приоритетами и получать ценный жизненный опыт.

Женщина-Телец

Женщинам этого знака стоит заняться расширением кругозора и получением знаний. К некоторым внешним условиям придется приспособиться: с кем-то согласиться, что-то смиренно принять. Не исключено, что ночные светила помогут Тельцам обнаружить в себе зодиакальный дар либо укрепить уверенность в том, что жизненный путь был выбран правильно. В любом случае мотивации будет много, так что нужно действовать. По мере приближения марта женская сила Тельцов будет только расти.

Женщина-Близнецы

На этой неделе под влиянием Луны 24 и 25 числа представительницы данного знака рискуют оступиться. Также Луна может одарить Близнецов ощущением тотальной усталости. На поводу у эмоций этим женщинам идти сейчас опасно, а вот логика на этой неделе сослужит Близнецам хорошую службу. Чтобы негативные чувства не препятствовали делам, нужно меньше переутомляться и общаться с токсичными людьми.

Женщина-Рак

У женщин этого знака наступает период, когда они сами смогут получить то, чего хотят, а также помочь кому-то другому. Ночные светила указывают на то, что порой компромисс намного важнее победы. Звезды призывают считаться с мнением окружающих. Также полезно будет сменить образ. Не стоит просто плыть по течению. Так можно угодить в ловушку чужого влияния.

Женщина-Лев

Львам прекрасного пола астрологи советуют следить за интуицией. Шестое чувство поможет этим женщинам не упустить свою выгоду. Многим женщинам этого знака удастся запрограммировать себя на успех. Все, о чем мечтают Львицы, на этой неделе наконец начнет воплощаться в жизнь. Самое главное — не упустить момент и начать вовремя действовать. Проявив мягкость там, где необходима решительность, можно сильно сдать позиции.

Женщина-Дева

Женщинам этого знака можно смело отправляться в дальнюю дорогу. В целом астрологи считают, что можно активно проводить рабочую неделю, но лучше оставить часть сил на выходные, чтобы как следует повеселиться. Благотворное влияние планет заключается в том, что Девы смогут точно определить, кто для них враг, а кто друг. Астрологи также советуют думать о чувствах окружающих, подключив эмпатию.

Женщина-Весы