Рыжая бестия: действительно ли окрашивание хной полезно для волос

В пик популярности этого красителя бытовало мнение, что хна лечит волосы, и окрашивание ею абсолютно безвредно. На данный момент окрашивание хной уже не столь распространено, но до сих растительные составы красок для волос в ходу. Существуют даже специализированные салоны, отвергающие химию. Разберемся подробнее в плюсах и минусах хны с помощью парикмахера-эксперта и соучредитель университета для парикмахеров Натальи Сарафановой.

Хна — это порошок из листьев кустарника лавсонии неколючей. Я хочу акцентировать внимание на трех основных моментах. Первый: хна содержит в себе танины. Танины — это дубильные вещества, которые очень активно применяются в кожевенном производстве для дубления кожи и меховых изделий. Танины вступают в очень прочное соединение с кератином человеческого волоса. Именно поэтому новый цвет волос оказывается очень стойким,

— говорит эксперт.

Рыжий оттенок после использования хны настолько прочен, что его практически невозможно удалить с волос. Поэтому у вас вряд ли получится вскоре сменить цвет или вернуться к натуральному оттенку.

При этом, заметите вы, «татуировки», нанесенные смесью с порошком хны, смываются полностью за две недели. Действительно, с поверхности кожи хна удаляется довольно скоро. Дело в том, что кожа человека — это живой орган, эпидермис обновляется каждые 28 дней. А волос — это абсолютно мертвый объект, который неспособен к регенерации. Поэтому и окрашивается он гораздо эффективнее.

Момент второй. Хна растет в Индии, Азии, Северной Африке, и это растение имеет огромное количество подвидов. Это означает, что хна хне рознь. Добиться стабильности пигмента практически невозможно, как и получить один и тот же цвет два раза. Хна может окрасить волос в абсолютно разный цвет. Цвет, который вы получите, решив окрасить волосы хной, помимо всего прочего, будет зависеть и от вашего природного оттенка. Все из-за молекул танина и их взаимодействия с кератином,

— поясняет Наталья Сарафанова.

Что же касается качества волос после окрашивания растительным порошком, здесь общепризнанную пользу эксперт ставит под сомнение. Танины делают волос жестким, а содержание в хне кислот — тусклым. Перенасыщенные хной волосы практически не поддаются укладке из-за потери эластичности. Так что данный метод обновления цвета все же не совсем безвреден.