Названо необратимое последствие приема витамина D

Если этот витамин будут принимать в больших дозах люди, у которых его уровень в организме находится в пределах нормы, может произойти интоксикация.

В научной публикации приводился в пример случай 54-летнего мужчины, которого госпитализировали с подозрением на серьезное увеличение почек. Спустя некоторое время в них обнаружились отложения кальция. Пациент рассказал о том, что натуропат выписал ему большие дозы витамина D, а также признался, что принимал добавку в превышающих назначение количествах. Даже после оказания медицинской помощи у мужчины осталась неизлечимая хроническая почечная недостаточность, поэтому медики настоятельно рекомендуют консультироваться с врачом перед началом приема этой добавки.