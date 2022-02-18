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Названо необратимое последствие приема витамина D

Витамин Д ФОТО: Shutterstock

Согласно научной работе, опубликованной Медицинской ассоциацией Канады, чрезмерное употребление витамина D может спровоцировать повреждение почек у тех, кто не испытывает дефицита этого жирорастворимого соединения, пишет mk.ru.

Если этот витамин будут принимать в больших дозах люди, у которых его уровень в организме находится в пределах нормы, может произойти интоксикация.

В научной публикации приводился в пример случай 54-летнего мужчины, которого госпитализировали с подозрением на серьезное увеличение почек. Спустя некоторое время в них обнаружились отложения кальция. Пациент рассказал о том, что натуропат выписал ему большие дозы витамина D, а также признался, что принимал добавку в превышающих назначение количествах. Даже после оказания медицинской помощи у мужчины осталась неизлечимая хроническая почечная недостаточность, поэтому медики настоятельно рекомендуют консультироваться с врачом перед началом приема этой добавки.

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