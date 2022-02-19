Босс, сосед или муж подруги: психолог объяснил, как правильно толковать эротические сны

В первую очередь нужно разобраться, кто приходит в откровенных снах и насколько эти видения яркие. Как утверждает психолог Уоллес, бывший парень или муж снятся не потому, что сновидица по ним скучает. Наоборот, так мозг сигнализирует, что они должны остаться в прошлом и не мешать строительству новой жизни. Эротический сон, в котором сновидец предаётся любви с начальником или коллегой, стоящим выше по рангу, указывает лишь на желание получить то же самое положение, власть и деньги, оказаться с ними на равных.

А однополый секс зачастую снится не потому, что сновидец всю жизнь репрессировал свои желания. Просто табуированные темы всегда привлекают больше внимания, к тому же это может быть знаком от сознания, что человеку стоит немного раскрепоститься и расширить границы дозволенного.

Остальные случаи — вроде соседа или мужа лучшей подруги — стоит относить к одной категории. Чаще всего причиной для таких снов является черта характера или какая-то вещь, которую сновидец хотел бы себе получить. Даже если сосед неимоверно раздражает, а о его упрямстве слагают легенды, это может стать поводом для того, чтобы встретить его в эротическом сне.