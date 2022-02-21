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Жесткость, длина ворса и размер: что нужно учитывать, выбирая полотенце

Полотенце. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

О неочевидных фактах, о которых ты могла не знать, рассказывает wday.ru.

Для лица и рук, ноги душа, бани и интимных процедур — вот для чего необходимо полотенце. А теперь умножьте цифру на всех членов семьи, к примеру, на четыре. И получается общее количество полотенец, которые должны быть в доме. 20 штук. Многовато?

Тогда давайте вместе с экспертом по текстильным изделиям сети гипермаркета «Твой дом» Ириной Капраловой разберемся, сколько же махровых (и не только их) полотенец должно быть в обиходе взрослого и ребенка, от каких можно отказаться, а какие можно заменить бумажными и одноразовыми.

Хлопок или бамбук: выбираем ткань

 

Нет ничего проще чем купить или подарить полотенце. Они делятся по основному предназначению: для умывания рук, лица, ног. Его используют после бани и душа. У каждого члена семьи оно должно быть отдельное.

Важно, чтобы полотенце было хорошего качества. Главное требование к текстильному изделию — состав ткани. Поскольку полотенце контактирует с кожей, а она у всех разная, то стоит учитывать ее особенности.

Хорошие полотенца из хлопка, поскольку они гипоаллергенны. Их шьют из узбекского, турецкого, индийского или бразильского хлопка. Часто используют велюровые полотенца. По своим свойствам они ничем не уступают хлопковым, но только стоят в 2-3 раза дороже.

На пляже лучше использовать текстиль из бамбука. Он хорошо впитывает влагу и имеет охлаждающий эффект. Бамбук не вызывают кожных раздражений.

Самые, пожалуй, непрактичные, это шелковые полотенца. Их часто используют при оформлении декора, а не по их прямому назначению.

Хорошее решение — приобретать полотенца, имеющие смешанный состав. К примеру, хлопковые изделия с добавлением бамбука. Процентное соотношение может быть разным, оно указывается в составе ткани на этикетке. Плюс смешанного полотна в том, что он обладает антибактериальным свойством за счет вещества «бамбукан», при котором гибнут все болезнетворные микробы. Такие полотенца рекомендуется использовать людям, страдающим от акне или подросткам в пубертатный период.

Если в состав ткани входит эвкалипт, то она тоже будет прекрасно впитывать влагу, не раздражать кожу и не скапливать частички пыли. Полотенце из хлопка с добавлением льна считается самым долговечным, его можно использовать ни один год. К тому же оно обладает массажным эффектом.

Акцент на длине ворса и размере

Вопрос на любителя. Если вы любите махровые изделия, то в них ворс должен быть средней длины — 5 мм. Если длина меньше, то полотенце не будет впитывать влагу, если больше, то после пары стирок изделие потеряет свой эстетический вид. 

Когда вы покупаете полотенце в магазине, то смело выбирайте его по всем качествам: трогайте, прикладывайте к коже, можно понюхать, развернуть и примерить на себе размер. Цвет полотенца должен быть ровным со всех сторон. После покупки махровое полотенце обязательно нужно постирать, выбрав деликатный режим при температуре 30-40 градусов. Отжим — на средних оборотах не больше 600.
Полотенце станет мягким и надолго сохранит цвет даже после множества стирок. Если выбирать высокие температуры, то ворсинки быстро придут в негодность. Текстильные изделия лучше стирать отдельно от вещей, которые имеют крючки и замки. Лучше, если вы будете отделять белое от цветного.
Хозяйки часто спорят, стоит или нет гладить полотенца. Можно, но только с применением пара и на слабом режиме, в противном случае они будут жесткими. А можно и не гладить, а просто дать высохнуть изделию в распрямленном виде.
 
Как ухаживать за детскими полотенцами
 
Кожа детей очень чувствительна к разного рода раздражениям. Обязательно для малышей следует использовать полотенце из натуральной ткани. Подойдет органический хлопок с добавление бамбука. Длина ворсинок более 7 мм. Для детей идеальное полотенце будет светлых оттенков с минимальным использованием краски. Если говорить о размере, то для новорожденных полотенце может быть с уголком, для детей постарше изделие нужно выбирать по росту.
 
В комплекте у каждого ребенка должно быть банное полотенце, лицевое, руки, ног, для интимных процедур, бассейна и пляжа. И все в двойном комплекте, как и для взрослых.
 
В каких случаях махровое полотенце лучше заменить одноразовым или бумажным
 
Подросткам, которые испытывают проблемы с кожей лучше всего использовать для лица не текстильные полотенца, а бумажные или одноразовые. Во влажных махровых изделиях могут жить бактерии, которые раз за разом будут соприкасаться с кожей лица. К тому же жир или частички пота, оставленные на полотенце в прошлый раз, никуда не исчезнут. Поэтому лучшая альтернатива для проблемной кожи — бумажные или одноразовые полотенца.
 
При хорошем использовании махровые полотенца прослужат более двух лет. Но потом их все-таки придется заменить. Удобно покупать комплект в одной цветовой гамме (хорошие наборы есть у брендов Bahar, к примеру), но разные по размеру. Они предназначены для лица, рук и душа.

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