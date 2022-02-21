Жесткость, длина ворса и размер: что нужно учитывать, выбирая полотенце
О неочевидных фактах, о которых ты могла не знать, рассказывает wday.ru.
О неочевидных фактах, о которых ты могла не знать, рассказывает wday.ru.
Для лица и рук, ноги душа, бани и интимных процедур — вот для чего необходимо полотенце. А теперь умножьте цифру на всех членов семьи, к примеру, на четыре. И получается общее количество полотенец, которые должны быть в доме. 20 штук. Многовато?
Тогда давайте вместе с экспертом по текстильным изделиям сети гипермаркета «Твой дом» Ириной Капраловой разберемся, сколько же махровых (и не только их) полотенец должно быть в обиходе взрослого и ребенка, от каких можно отказаться, а какие можно заменить бумажными и одноразовыми.
Хлопок или бамбук: выбираем ткань
Нет ничего проще чем купить или подарить полотенце. Они делятся по основному предназначению: для умывания рук, лица, ног. Его используют после бани и душа. У каждого члена семьи оно должно быть отдельное.
Хорошие полотенца из хлопка, поскольку они гипоаллергенны. Их шьют из узбекского, турецкого, индийского или бразильского хлопка. Часто используют велюровые полотенца. По своим свойствам они ничем не уступают хлопковым, но только стоят в 2-3 раза дороже.
На пляже лучше использовать текстиль из бамбука. Он хорошо впитывает влагу и имеет охлаждающий эффект. Бамбук не вызывают кожных раздражений.
Хорошее решение — приобретать полотенца, имеющие смешанный состав. К примеру, хлопковые изделия с добавлением бамбука. Процентное соотношение может быть разным, оно указывается в составе ткани на этикетке. Плюс смешанного полотна в том, что он обладает антибактериальным свойством за счет вещества «бамбукан», при котором гибнут все болезнетворные микробы. Такие полотенца рекомендуется использовать людям, страдающим от акне или подросткам в пубертатный период.
Если в состав ткани входит эвкалипт, то она тоже будет прекрасно впитывать влагу, не раздражать кожу и не скапливать частички пыли. Полотенце из хлопка с добавлением льна считается самым долговечным, его можно использовать ни один год. К тому же оно обладает массажным эффектом.
Акцент на длине ворса и размере
Вопрос на любителя. Если вы любите махровые изделия, то в них ворс должен быть средней длины — 5 мм. Если длина меньше, то полотенце не будет впитывать влагу, если больше, то после пары стирок изделие потеряет свой эстетический вид.