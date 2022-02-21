Жесткость, длина ворса и размер: что нужно учитывать, выбирая полотенце

Когда вы покупаете полотенце в магазине, то смело выбирайте его по всем качествам: трогайте, прикладывайте к коже, можно понюхать, развернуть и примерить на себе размер. Цвет полотенца должен быть ровным со всех сторон. После покупки махровое полотенце обязательно нужно постирать, выбрав деликатный режим при температуре 30-40 градусов. Отжим — на средних оборотах не больше 600.

Полотенце станет мягким и надолго сохранит цвет даже после множества стирок. Если выбирать высокие температуры, то ворсинки быстро придут в негодность. Текстильные изделия лучше стирать отдельно от вещей, которые имеют крючки и замки. Лучше, если вы будете отделять белое от цветного.

Хозяйки часто спорят, стоит или нет гладить полотенца. Можно, но только с применением пара и на слабом режиме, в противном случае они будут жесткими. А можно и не гладить, а просто дать высохнуть изделию в распрямленном виде.

Как ухаживать за детскими полотенцами

Кожа детей очень чувствительна к разного рода раздражениям. Обязательно для малышей следует использовать полотенце из натуральной ткани. Подойдет органический хлопок с добавление бамбука. Длина ворсинок более 7 мм. Для детей идеальное полотенце будет светлых оттенков с минимальным использованием краски. Если говорить о размере, то для новорожденных полотенце может быть с уголком, для детей постарше изделие нужно выбирать по росту.

В комплекте у каждого ребенка должно быть банное полотенце, лицевое, руки, ног, для интимных процедур, бассейна и пляжа. И все в двойном комплекте, как и для взрослых.

В каких случаях махровое полотенце лучше заменить одноразовым или бумажным

Подросткам, которые испытывают проблемы с кожей лучше всего использовать для лица не текстильные полотенца, а бумажные или одноразовые. Во влажных махровых изделиях могут жить бактерии, которые раз за разом будут соприкасаться с кожей лица. К тому же жир или частички пота, оставленные на полотенце в прошлый раз, никуда не исчезнут. Поэтому лучшая альтернатива для проблемной кожи — бумажные или одноразовые полотенца.

При хорошем использовании махровые полотенца прослужат более двух лет. Но потом их все-таки придется заменить. Удобно покупать комплект в одной цветовой гамме (хорошие наборы есть у брендов Bahar, к примеру), но разные по размеру. Они предназначены для лица, рук и душа.

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