10 ошибок при стирке, которые мы совершаем до сих пор

И уже не осталось в домашних хлопотах никаких премудростей: нажимай себе кнопки, все остальное техника сделает сама. Но и тут мы все-таки кое в чем ошибаемся.

Не застегиваем джинсы

И любую другую одежду с молниями. Их зубчики могут зацепить вещи, сделанные из тонкой ткани, например, трикотажное платье или рубашку, и оставить на них затяжки. Поэтому молнии обязательно нужно застегивать до самого верха.

Стираем носки «россыпью»

А потом удивляемся, почему после стирки из пары остается только один. Иногда кажется, будто машинка берет дань за стирку носками. Но можно навсегда забыть о поисках парного носка, если складывать их перед стиркой в специальный мешок из сетчатой ткани. Главное — следить, чтобы он не был набит слишком плотно.

Насыпаем слишком много порошка

Чем больше, тем чище, такая при этом логика. Недостатков в ней два: во-первых, это дорого. Порошок нынче недешев. Во-вторых, она не работает. Стирка не станет эффективнее только потому, что вместо одной мерной ложки порошка мы бахнули две. Наоборот, лишняя пена только помешает как следует отстирать воротнички и манжеты. И для машинки это не полезно — пена может оседать во «внутренностях» техники, постепенно выводя ее из строя.

Злоупотребляем отбеливателем

Честно говоря, его лучше вообще при стирке не добавлять, а замочить запятнанные вещи в растворе с отбеливателем предварительно. Если средства будет слишком много, есть риск, что он не выполощется полностью из ткани, а это уже чревато аллергией и раздражением на коже. Кроме того, агрессивное использование отбеливателя укорачивает срок службы ткани.

Оттираем пятна

Яростно тереть пятно в надежде его отстирать — тоже ошибка. Если тереть свежее пятно изо всех сил, есть вероятность, что оно только расползется. Вместо этого нужно мягко промокнуть пятно тканью, нанести пятновыводитель, дать ему время подействовать, потом еще раз мягко промокнуть мятно. И потом уже отправить вещь в стирку.

Не расстегиваем рубашки