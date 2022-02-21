10 ошибок при стирке, которые мы совершаем до сих пор
Славься тот, кто придумал стиральную машину-автомат, канализацию, водопровод и электричество. Благодаря им наш быт и правда стал похож на сказку, которая нашим мамам и не снилась, пишет wday.ru.
Славься тот, кто придумал стиральную машину-автомат, канализацию, водопровод и электричество. Благодаря им наш быт и правда стал похож на сказку, которая нашим мамам и не снилась, пишет wday.ru.
И уже не осталось в домашних хлопотах никаких премудростей: нажимай себе кнопки, все остальное техника сделает сама. Но и тут мы все-таки кое в чем ошибаемся.
И любую другую одежду с молниями. Их зубчики могут зацепить вещи, сделанные из тонкой ткани, например, трикотажное платье или рубашку, и оставить на них затяжки. Поэтому молнии обязательно нужно застегивать до самого верха.
А потом удивляемся, почему после стирки из пары остается только один. Иногда кажется, будто машинка берет дань за стирку носками. Но можно навсегда забыть о поисках парного носка, если складывать их перед стиркой в специальный мешок из сетчатой ткани. Главное — следить, чтобы он не был набит слишком плотно.
Чем больше, тем чище, такая при этом логика. Недостатков в ней два: во-первых, это дорого. Порошок нынче недешев. Во-вторых, она не работает. Стирка не станет эффективнее только потому, что вместо одной мерной ложки порошка мы бахнули две. Наоборот, лишняя пена только помешает как следует отстирать воротнички и манжеты. И для машинки это не полезно — пена может оседать во «внутренностях» техники, постепенно выводя ее из строя.
Честно говоря, его лучше вообще при стирке не добавлять, а замочить запятнанные вещи в растворе с отбеливателем предварительно. Если средства будет слишком много, есть риск, что он не выполощется полностью из ткани, а это уже чревато аллергией и раздражением на коже. Кроме того, агрессивное использование отбеливателя укорачивает срок службы ткани.
Молнии — застегиваем, рубашки — расстегиваем. Этим правилом нельзя пренебрегать потому, что при стирке рубашек и блузок в застегнутом виде петли для пуговиц сильно растягиваются, деформируя вещь.
Тут все просто. Положишь слишком мало белья — заставишь технику работать вхолостую. Положишь слишком много — белье не отстирается, а машинка будет прыгать по полу, как безумный кролик. Белья нужно класть столько, чтобы между ним и верхней частью барабана оставалось 10–15 см.
Логично было бы предположить, что порошок или другое моющее средство нужно засыпать или заливать в лоток, подписанный цифрой 1. Но нет. На самом деле его нужно заполнять, только если используете предварительную стирку или замачивание. Подробную инструкцию, как определить, куда засыпать порошок, можно найти ЗДЕСЬ.
Если на ярлычке есть значок, что стирать вещь нельзя, нужна химчистка, значит, надо нести в химчистку. Или оставлять в магазине. Стирка такую вещь с высокой степенью вероятности испортит. Кстати, у нас есть гид по ярлычкам, лежит ЗДЕСЬ.
Темное и светлое, белое и цветное — это мы разделяем автоматически. Но, оказывается, нужно сортировать еще и по структуре ткани. Чтобы добиться максимальной чистоты, одновременно нужно стирать одежду из похожих по фактуре тканей, джинсы с рубашками не смешивать.