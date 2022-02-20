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Хозяйке только на руку: почему нельзя стирать по воскресеньям

Стирка. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Некоторые приметы и традиции придуманы будто для того, чтобы сберечь наши силы и нервы. Народная мудрость считает, что женщине отдых от домашних дел просто необходим.

Всю неделю на работе как белка в колесе, суббота — день на то, чтобы отоспаться, встретиться с друзьями или заняться еще чем-нибудь приятным, а воскресенье — тут уже можно и домом заняться. Дел-то накопилась полна тележка: полы помыть, постирать, белье перегладить. Однако есть мнение, что стирать по воскресеньям как раз нельзя. Попытаемся разобраться с wday.ru, почему.

Изначально запрет пошел из православной традиции. Воскресенье — день, который должен быть посвящен Богу, молитвам, заботе о семье и близких. А вот уборка и тяжелый физический труд в список разрешенных дел не входят. В седьмой день недели положено отдыхать — и точка.
 
Когда-то этот запрет соблюдали неукоснительно. Но современная жизнь вносит свои коррективы и в традиции тоже. Священники говорят, что запрет на стирку вовсе не запрет, а совет. Если не получится его соблюсти, ничего страшного. Но важно при этом не забывать о главных делах, которым должен быть посвящен этот день, — помощь близким. К примеру, уж лучше помочь с домашними делами больному родственнику или одинокой старушке по соседству.
 
Но есть и несколько отдельных воскресений, в которые запрет на стирку действует очень строго. К примеру, Вербное воскресенье и другие церковные праздники, которые приходятся на этот день, например Пасху. Кроме того, стирка и уборка запрещены на Рождество, Благовещение и Вознесение. Люди считали, что работа в большие православные праздники может навлечь на семью болезни, неудачи, нищету. А еще стирать в воскресенье — значит быть осуждаемым, стать объектом сплетен и неприятных слухов.
 
 
Когда еще нельзя стирать
 

  • Понедельник. Взяться за стирку и уборку в этот день — значит, притянуть к себе проблемы с деньгами.

  • Пятница. Приметы гласят, что уборка в этот день чревата множеством поломок бытовой техники, все будет валиться из рук, результат выйдет из рук вон скверный, все придется переделывать.

  • Утро. Если начать день со стирки, то вместе с грязной водой из дома утечет удача.

  • Вечер. Ночью просыпается нечистая сила, затевать в это время стирку и уборку — только лишний раз привлекать к себе ее внимание.

 

Так что лучшее время для стирки — это середина дня перед обедом.

Что еще нельзя делать по выходным

  • Подметать по воскресеньям — к болезням и неудачам.

  • Запрещены дела, от которых можно испачкаться — и дом, и одежда, и сам человек должны быть чистыми. Так что если вы затеяли ремонт, покраску и тому подобные дела, то либо не пачкайтесь, либо отложите на другой день.

  • Давать в долг деньги по субботам — это путь к нищете.

  • Сплетничать — слухи вернутся бумерангом.

  • Мыть пол в воскресенье — так можно вымыть из дома всю положительную энергетику и зазвать нечисть.

  • Рукодельничать — вышивание, вязание, шитье и другие подобные занятия в этот день привлекут болезни суставов, проблемы со зрением.

  • Готовить — приметы говорят, что еда получится невкусной, а хозяйка обязательно обожжется или порежется. Более того, от еды, приготовленной в воскресенье, можно серьезно заболеть.

  • Гладить — можно браться за утюг, если погладить нужно не больше двух-трех вещей. В противном случае вы всерьез обидите домового.

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