Хозяйке только на руку: почему нельзя стирать по воскресеньям

Всю неделю на работе как белка в колесе, суббота — день на то, чтобы отоспаться, встретиться с друзьями или заняться еще чем-нибудь приятным, а воскресенье — тут уже можно и домом заняться. Дел-то накопилась полна тележка: полы помыть, постирать, белье перегладить. Однако есть мнение, что стирать по воскресеньям как раз нельзя. Попытаемся разобраться с wday.ru, почему.

Изначально запрет пошел из православной традиции. Воскресенье — день, который должен быть посвящен Богу, молитвам, заботе о семье и близких. А вот уборка и тяжелый физический труд в список разрешенных дел не входят. В седьмой день недели положено отдыхать — и точка.

Когда-то этот запрет соблюдали неукоснительно. Но современная жизнь вносит свои коррективы и в традиции тоже. Священники говорят, что запрет на стирку вовсе не запрет, а совет. Если не получится его соблюсти, ничего страшного. Но важно при этом не забывать о главных делах, которым должен быть посвящен этот день, — помощь близким. К примеру, уж лучше помочь с домашними делами больному родственнику или одинокой старушке по соседству.