Хозяйке только на руку: почему нельзя стирать по воскресеньям
Некоторые приметы и традиции придуманы будто для того, чтобы сберечь наши силы и нервы. Народная мудрость считает, что женщине отдых от домашних дел просто необходим.
Некоторые приметы и традиции придуманы будто для того, чтобы сберечь наши силы и нервы. Народная мудрость считает, что женщине отдых от домашних дел просто необходим.
Всю неделю на работе как белка в колесе, суббота — день на то, чтобы отоспаться, встретиться с друзьями или заняться еще чем-нибудь приятным, а воскресенье — тут уже можно и домом заняться. Дел-то накопилась полна тележка: полы помыть, постирать, белье перегладить. Однако есть мнение, что стирать по воскресеньям как раз нельзя. Попытаемся разобраться с wday.ru, почему.
Понедельник. Взяться за стирку и уборку в этот день — значит, притянуть к себе проблемы с деньгами.
Пятница. Приметы гласят, что уборка в этот день чревата множеством поломок бытовой техники, все будет валиться из рук, результат выйдет из рук вон скверный, все придется переделывать.
Утро. Если начать день со стирки, то вместе с грязной водой из дома утечет удача.
Вечер. Ночью просыпается нечистая сила, затевать в это время стирку и уборку — только лишний раз привлекать к себе ее внимание.
Так что лучшее время для стирки — это середина дня перед обедом.
Подметать по воскресеньям — к болезням и неудачам.
Запрещены дела, от которых можно испачкаться — и дом, и одежда, и сам человек должны быть чистыми. Так что если вы затеяли ремонт, покраску и тому подобные дела, то либо не пачкайтесь, либо отложите на другой день.
Давать в долг деньги по субботам — это путь к нищете.
Сплетничать — слухи вернутся бумерангом.
Мыть пол в воскресенье — так можно вымыть из дома всю положительную энергетику и зазвать нечисть.
Рукодельничать — вышивание, вязание, шитье и другие подобные занятия в этот день привлекут болезни суставов, проблемы со зрением.
Готовить — приметы говорят, что еда получится невкусной, а хозяйка обязательно обожжется или порежется. Более того, от еды, приготовленной в воскресенье, можно серьезно заболеть.
Гладить — можно браться за утюг, если погладить нужно не больше двух-трех вещей. В противном случае вы всерьез обидите домового.