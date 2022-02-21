Ошибки при знакомстве, когда вам уже за 40

Думать, что свидания не изменились

Возвращаться в игру после продолжительного брака — проблема даже для самой опытной похитительницы сердец. В свои 40 лет после развода хочется сходить в бар, устроить вечеринку или просто поймать на себе взгляд симпатичного парня, когда сидишь в какой-нибудь забегаловке. На самом деле ты отрабатываешь полный рабочий день, потом сидишь с ребенком, и времени на такое не остается. Был необходим более эффективный способ знакомства, тогда на помощь пришли онлайн-сервисы. Но все получилось только после того, как я узнала о нескольких хитрых приемах.

Использовать старую фотографию для аватара

Когда я, наконец, собралась с духом и почувствовала, что готова пойти на это, я подумала, что естественность — лучший подход. Я совершила большую ошибку, по-быстрому сделав снимок на свой телефон и разместив его на одном популярном сайте знакомств. Уровень интереса ко мне был на нуле: это стало большим ударом по моему самолюбию, которое в то время и так стало довольно уязвимым. Когда я пожаловалась на это подруге, она сказала, что многие женщины за аватаром специально обращаются к профессионалам. Что ж, тогда неудивительно, почему там все так хорошо выглядят! Необходимо воспринимать эту фотографию как шанс произвести первое впечатление: наденьте свое лучшее платье и улыбайтесь как можно привлекательнее.

Остановить свое самопознание

Когда вы молоды и готовы строить свое будущее, составить список тех самых качеств прекрасного принца довольно легко: он должен быть умным, привлекательным, романтичным, с густыми волосами, богатым… Но абсолютно неправильно предполагать, что ценности вашего 21 года будут теми же и в 41 (особенно густые волосы). Я встречала разных парней, но однажды поймала себя на вопросе: «А что я вообще ищу? Как я узнаю его, когда увижу? Какие качества в своем партнере я ищу сейчас? И чем они отличаются от тех, что были раньше?» Сибель Голден, психотерапевт и арт-терапевт в Сиэттле, считает: «Прежде чем снова окунаться с головой в знакомства, потратьте некоторое время, чтобы узнать себя заново. Достаньте свой дневник, научитесь медитировать, проявите к своей жизни любопытство, займитесь самоанализом и поймите, где вы находитесь сейчас».

Хотеть вернуть прошлое