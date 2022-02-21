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Ошибки при знакомстве, когда вам уже за 40

Свидание. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Если вы хотите повеселиться, но при этом не потратить время впустую, вот чего вам не стоит делать.

Думать, что свидания не изменились

Возвращаться в игру после продолжительного брака — проблема даже для самой опытной похитительницы сердец. В свои 40 лет после развода хочется сходить в бар, устроить вечеринку или просто поймать на себе взгляд симпатичного парня, когда сидишь в какой-нибудь забегаловке. На самом деле ты отрабатываешь полный рабочий день, потом сидишь с ребенком, и времени на такое не остается. Был необходим более эффективный способ знакомства, тогда на помощь пришли онлайн-сервисы. Но все получилось только после того, как я узнала о нескольких хитрых приемах.

Использовать старую фотографию для аватара

Когда я, наконец, собралась с духом и почувствовала, что готова пойти на это, я подумала, что естественность — лучший подход. Я совершила большую ошибку, по-быстрому сделав снимок на свой телефон и разместив его на одном популярном сайте знакомств. Уровень интереса ко мне был на нуле: это стало большим ударом по моему самолюбию, которое в то время и так стало довольно уязвимым. Когда я пожаловалась на это подруге, она сказала, что многие женщины за аватаром специально обращаются к профессионалам. Что ж, тогда неудивительно, почему там все так хорошо выглядят! Необходимо воспринимать эту фотографию как шанс произвести первое впечатление: наденьте свое лучшее платье и улыбайтесь как можно привлекательнее.

Остановить свое самопознание

Когда вы молоды и готовы строить свое будущее, составить список тех самых качеств прекрасного принца довольно легко: он должен быть умным, привлекательным, романтичным, с густыми волосами, богатым… Но абсолютно неправильно предполагать, что ценности вашего 21 года будут теми же и в 41 (особенно густые волосы). Я встречала разных парней, но однажды поймала себя на вопросе: «А что я вообще ищу? Как я узнаю его, когда увижу? Какие качества в своем партнере я ищу сейчас? И чем они отличаются от тех, что были раньше?» Сибель Голден, психотерапевт и арт-терапевт в Сиэттле, считает: «Прежде чем снова окунаться с головой в знакомства, потратьте некоторое время, чтобы узнать себя заново. Достаньте свой дневник, научитесь медитировать, проявите к своей жизни любопытство, займитесь самоанализом и поймите, где вы находитесь сейчас».

Хотеть вернуть прошлое

Развод может лишить вас жизненных сил. Во-первых, провести день так, чтобы ни разу не сорваться — это чудо. И это же самое неподходящее время, чтобы найти себе новую любовь. После нескольких неудачных попыток подготовки к поискам «того самого» я поняла, что нахожусь в критическом состоянии. Мне нужно время, чтобы восполнить все те эмоции, которые я растратила: сосредоточиться на работе, дочке, друзьях и заботе о себе. Сибель Голден утверждает: «Уход за собой может помочь вам вернуть чувство собственного достоинства и восстановить ценности, которые могли пострадать от разводного процесса, особенно если он был конфликтным. Воспринимайте это как время для исцеления. Задумайтесь об этом как о шансе воспитать себя заново, научиться самоанализу и использованию одиночества с пользой».

Следовать устаревшим убеждениям

В то время у меня были друзья, которые тоже меняли фотографии профиля в надежде сойтись с «тем самым». Но они получили всего лишь несколько откликов. Это потому, что они не предпринимали усилий самостоятельно. Ими руководило устаревшее убеждение в том, что мужчина должен делать первый шаг, поэтому они сидели и ждали, пока им напишут. В те дни, когда я еще знакомилась с парнями, я была известна тем, что не боялась этого делать. Это дало мне шанс не только расширить свой спектр возможностей, но и не давало оставаться одной в мои 20. Я поняла, что нужно использовать тот же подход и для знакомств по интернету. Оказалось, что популярность растет, если ты чаще сама проявляешь инициативу. И нет смысла стесняться, ведь это всего лишь интернет. Чем чаще откликаетесь вы, тем больше потом заинтересуются вами.

Говорить «да» слишком часто

Данная стратегия привела меня к ошибке. Первые несколько недель я ощущала внутри трепет, когда видела, что мной интересуются. Я отвечала почти каждому, кто мне писал. Однако это отнимало много времени, утомляло, да и некоторые, кого я встретила, оказались, мягко говоря, чудаковатыми. Со временем я начала ограничивать свой круг только теми парнями, которые звучат разумно, спокойно и знают правила правописания. Моей мантрой стала фраза «любовь ждет», причем акцент был на слове «ждет».

Привязывать себя к одному месту

Спустя пару месяцев поисков и знакомств я решила расширить географию поиска. Но вместо того, чтобы включить в критерии поиска близлежащий большой город, я заострила свое внимание на общих интересах. Долгое время я увлекалась йогой и медитировала. Поэтому я рассматривала мужчин моей возрастной группы, которые интересовались подобными практиками. В итоге я познакомилась с мужчиной, увлекающимся медитациями. Он жил от меня в 60 милях, в городе, о котором я даже никогда не слышала. Когда я ответила на его сообщение, я не подумала о практических аспектах. Мне просто понравилась его фотография и его профиль. Шесть лет спустя, даже несмотря на изношенные шины на машинах, мы все еще встречаемся и медитируем вместе.

Строить планы на свое первое свидание

Безграничный мир интернет-знакомств пробуждает фантазию: постоянно кажется, что следующим станет именно мужчина вашей мечты. Поначалу мне казалось забавным строить планы на первые свидания. Я живу в пригороде, но отправляюсь в город, чтобы встретиться с ним в ресторане, баре, может, даже сходить в зоопарк… Однако я быстро поняла, что это так не работает. Также я осознала, что можно сколько угодно переписываться или разговаривать по телефону, но до личной встречи невозможно понять, есть ли между вами какая-то химия. С трудом, но я научилась не строить планы на свое самое первое свидание.

Быть брюзгой

У меня есть знакомая моего возраста, которая тоже пытает счастье в приложениях для знакомств. Вот уж у кого все четко и «по полочкам», так это у нее: в описании — настоящий wish-лист, а еще точнее — райдер качеств, которыми должен обладать избранник. Попытки нового знакомого пошутить подвергаются строгой критике (она ведь не хихикать на сайт пришла, а искать порядочного мужчину), а анкеты соискателей изучаются со строгостью опытного кадровика. Лично мне очевидно, почему она терпит неудачу за неудачей, в очередной раз удаляя, а потом вновь скачивая программу.

Принимать все близко к сердцу

Прошел еще год знакомств через Интернет. После каждого свидания я звонила сестре, чтобы рассказать, как все прошло. Иногда мне было необходимо взбодриться, особенно когда свидание проходило не очень. Например, мой спутник начал чихать за ужином и от него последовал вопрос, есть ли у меня дома кошки. Когда я ответила утвердительно, он встал, оставив меня со счетом за ужин одну. Ключом к исцелению стало не принимать все на свой счет и просто постараться весело провести время.

Сибель Голден напоминает: «Несмотря на то что вы понимаете, какие ценности и какой образ жизни должен быть у человека, которого вы ищите, безусловно, на свиданиях вы все еще не знаете, чего ожидать. Постарайтесь не судить своего спутника или себя слишком строго. В этот момент вы не должны решать, будете ли вы вместе или нет. Впереди еще многое предстоит…»

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