Ошибки при знакомстве, когда вам уже за 40
Если вы хотите повеселиться, но при этом не потратить время впустую, вот чего вам не стоит делать.
Если вы хотите повеселиться, но при этом не потратить время впустую, вот чего вам не стоит делать.
Думать, что свидания не изменились
Возвращаться в игру после продолжительного брака — проблема даже для самой опытной похитительницы сердец. В свои 40 лет после развода хочется сходить в бар, устроить вечеринку или просто поймать на себе взгляд симпатичного парня, когда сидишь в какой-нибудь забегаловке. На самом деле ты отрабатываешь полный рабочий день, потом сидишь с ребенком, и времени на такое не остается. Был необходим более эффективный способ знакомства, тогда на помощь пришли онлайн-сервисы. Но все получилось только после того, как я узнала о нескольких хитрых приемах.
Использовать старую фотографию для аватара
Когда я, наконец, собралась с духом и почувствовала, что готова пойти на это, я подумала, что естественность — лучший подход. Я совершила большую ошибку, по-быстрому сделав снимок на свой телефон и разместив его на одном популярном сайте знакомств. Уровень интереса ко мне был на нуле: это стало большим ударом по моему самолюбию, которое в то время и так стало довольно уязвимым. Когда я пожаловалась на это подруге, она сказала, что многие женщины за аватаром специально обращаются к профессионалам. Что ж, тогда неудивительно, почему там все так хорошо выглядят! Необходимо воспринимать эту фотографию как шанс произвести первое впечатление: наденьте свое лучшее платье и улыбайтесь как можно привлекательнее.
Остановить свое самопознание
Когда вы молоды и готовы строить свое будущее, составить список тех самых качеств прекрасного принца довольно легко: он должен быть умным, привлекательным, романтичным, с густыми волосами, богатым… Но абсолютно неправильно предполагать, что ценности вашего 21 года будут теми же и в 41 (особенно густые волосы). Я встречала разных парней, но однажды поймала себя на вопросе: «А что я вообще ищу? Как я узнаю его, когда увижу? Какие качества в своем партнере я ищу сейчас? И чем они отличаются от тех, что были раньше?» Сибель Голден, психотерапевт и арт-терапевт в Сиэттле, считает: «Прежде чем снова окунаться с головой в знакомства, потратьте некоторое время, чтобы узнать себя заново. Достаньте свой дневник, научитесь медитировать, проявите к своей жизни любопытство, займитесь самоанализом и поймите, где вы находитесь сейчас».
Хотеть вернуть прошлое
Развод может лишить вас жизненных сил. Во-первых, провести день так, чтобы ни разу не сорваться — это чудо. И это же самое неподходящее время, чтобы найти себе новую любовь. После нескольких неудачных попыток подготовки к поискам «того самого» я поняла, что нахожусь в критическом состоянии. Мне нужно время, чтобы восполнить все те эмоции, которые я растратила: сосредоточиться на работе, дочке, друзьях и заботе о себе. Сибель Голден утверждает: «Уход за собой может помочь вам вернуть чувство собственного достоинства и восстановить ценности, которые могли пострадать от разводного процесса, особенно если он был конфликтным. Воспринимайте это как время для исцеления. Задумайтесь об этом как о шансе воспитать себя заново, научиться самоанализу и использованию одиночества с пользой».
Следовать устаревшим убеждениям
В то время у меня были друзья, которые тоже меняли фотографии профиля в надежде сойтись с «тем самым». Но они получили всего лишь несколько откликов. Это потому, что они не предпринимали усилий самостоятельно. Ими руководило устаревшее убеждение в том, что мужчина должен делать первый шаг, поэтому они сидели и ждали, пока им напишут. В те дни, когда я еще знакомилась с парнями, я была известна тем, что не боялась этого делать. Это дало мне шанс не только расширить свой спектр возможностей, но и не давало оставаться одной в мои 20. Я поняла, что нужно использовать тот же подход и для знакомств по интернету. Оказалось, что популярность растет, если ты чаще сама проявляешь инициативу. И нет смысла стесняться, ведь это всего лишь интернет. Чем чаще откликаетесь вы, тем больше потом заинтересуются вами.
Говорить «да» слишком часто
Данная стратегия привела меня к ошибке. Первые несколько недель я ощущала внутри трепет, когда видела, что мной интересуются. Я отвечала почти каждому, кто мне писал. Однако это отнимало много времени, утомляло, да и некоторые, кого я встретила, оказались, мягко говоря, чудаковатыми. Со временем я начала ограничивать свой круг только теми парнями, которые звучат разумно, спокойно и знают правила правописания. Моей мантрой стала фраза «любовь ждет», причем акцент был на слове «ждет».
Привязывать себя к одному месту
Спустя пару месяцев поисков и знакомств я решила расширить географию поиска. Но вместо того, чтобы включить в критерии поиска близлежащий большой город, я заострила свое внимание на общих интересах. Долгое время я увлекалась йогой и медитировала. Поэтому я рассматривала мужчин моей возрастной группы, которые интересовались подобными практиками. В итоге я познакомилась с мужчиной, увлекающимся медитациями. Он жил от меня в 60 милях, в городе, о котором я даже никогда не слышала. Когда я ответила на его сообщение, я не подумала о практических аспектах. Мне просто понравилась его фотография и его профиль. Шесть лет спустя, даже несмотря на изношенные шины на машинах, мы все еще встречаемся и медитируем вместе.
Строить планы на свое первое свидание
Безграничный мир интернет-знакомств пробуждает фантазию: постоянно кажется, что следующим станет именно мужчина вашей мечты. Поначалу мне казалось забавным строить планы на первые свидания. Я живу в пригороде, но отправляюсь в город, чтобы встретиться с ним в ресторане, баре, может, даже сходить в зоопарк… Однако я быстро поняла, что это так не работает. Также я осознала, что можно сколько угодно переписываться или разговаривать по телефону, но до личной встречи невозможно понять, есть ли между вами какая-то химия. С трудом, но я научилась не строить планы на свое самое первое свидание.
Быть брюзгой
У меня есть знакомая моего возраста, которая тоже пытает счастье в приложениях для знакомств. Вот уж у кого все четко и «по полочкам», так это у нее: в описании — настоящий wish-лист, а еще точнее — райдер качеств, которыми должен обладать избранник. Попытки нового знакомого пошутить подвергаются строгой критике (она ведь не хихикать на сайт пришла, а искать порядочного мужчину), а анкеты соискателей изучаются со строгостью опытного кадровика. Лично мне очевидно, почему она терпит неудачу за неудачей, в очередной раз удаляя, а потом вновь скачивая программу.
Принимать все близко к сердцу
Прошел еще год знакомств через Интернет. После каждого свидания я звонила сестре, чтобы рассказать, как все прошло. Иногда мне было необходимо взбодриться, особенно когда свидание проходило не очень. Например, мой спутник начал чихать за ужином и от него последовал вопрос, есть ли у меня дома кошки. Когда я ответила утвердительно, он встал, оставив меня со счетом за ужин одну. Ключом к исцелению стало не принимать все на свой счет и просто постараться весело провести время.
Сибель Голден напоминает: «Несмотря на то что вы понимаете, какие ценности и какой образ жизни должен быть у человека, которого вы ищите, безусловно, на свиданиях вы все еще не знаете, чего ожидать. Постарайтесь не судить своего спутника или себя слишком строго. В этот момент вы не должны решать, будете ли вы вместе или нет. Впереди еще многое предстоит…»