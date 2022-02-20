7 ошибок в уборке, из-за которых в доме все время грязно

1. Поверхностная уборка

Многим не хочется подолгу возиться с тряпкой и тазиком под кроватями и тумбочками, чтобы достать оттуда накопленную пыль. Поэтому можно смахнуть грязь тряпочкой, что называется, для видимости. Однако это чревато не только быстрым загрязнением квартиры, но и появлением пылевых клещей-сапрофитов. Если уж собрались приводить жилище в порядок, то делайте это основательно. Обязательно протирайте под и над мебелью, подоконники и люстры. Хотя бы раз в месяц проводите качественную влажную уборку.

2. Грязные шторы

Иногда кажется, что шторы годами остаются чистыми. Однако это обманчиво. Они, как диваны и ковры, являются главными пылесборниками. Поэтому рекомендуется их стирать раз в три месяца. И, кстати, есть способы держать их чистыми подольше — например, с помощью лака для волос.

3. Старые вещи

Ненужные вещи тоже создают круговорот пыли в квартире. Вещизм и накопительство — главные враги чистоты в квартире. Поэтому два раза в год необходимо проводить ревизию гардероба. Если вещь уже не подходит по размеру, и в течение пяти лет вы не нашли ей применения, то скорее избавьтесь от нее. Точно так же поступайте и с другими вещами, которыми давно не пользовались.

4. Кухонные шкафы

Да, раз в неделю нужно мыть раковину, чистить плиту, протирать стол и менять губки для посуды. Но только этим не отделаться! За многие месяцы в шкафчиках и на полках накопилось много пыли. Поэтому раз в два месяца необходимо перебирать содержимое кухонного гарнитура: выбросить рассыпанные специи, ликвидировать старые медикаменты. Также проверьте крупы и сухофрукты на наличие мелких паразитов. Приучите себя хранить сыпучие продукты в плотно закрытых банках.

5. Одна тряпка для всего

Если одной тряпкой протирать все поверхности, то микробы будут кочевать из одного места в другое. Например, из кухни в ванную и наоборот. Такое отношение может привести к полной антисанитарии при видимой чистоте — недолго и подцепить вирус. После каждого применения ополаскивайте тряпку в мыльном растворе, и для каждой цели держите отдельную: для ванной, для столешницы, для пыли.

6. Вытряхивание ковриков в окно

Таким методом вы точно не спасетесь, потому что вся пыль летит обратно же к вам. После этого вы обнаружите, что ваше лицо, подоконник и даже пол в пыли и песке. Так недалеко и до проблем с кожей и дыхательными путями.

7. Отсутствие привычки