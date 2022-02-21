Блогер раскрыла способы вывести стойкие пятна пота

Блогер Каролина Маккейли регулярно делится с подписчиками советами по уборке дома. В одном из последних роликов она рассказала, как вывести пятна пота, которые появляются на ткани. Свой лайфхак женщина показала на примере загрязнений, образовавшихся на матрасе, пишет Lenta.ru.

На размещенных кадрах австралийка смешала во флаконе-спрее перекись водорода и средство для мытья посуды в пропорции два к одному и перемешала получившиеся средства. После этого юзерша распылила смесь на пятно пота и оставила впитываться на некоторое время. В конце она порекомендовала высушить его с помощью вентилятора.