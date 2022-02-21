Вт, 22.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Блогер раскрыла способы вывести стойкие пятна пота

Пятна пота на белой рубашке тяжело отстирываются. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Жительница Австралии раскрыла способ избавиться от стойких пятен на одежде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Блогер Каролина Маккейли регулярно делится с подписчиками советами по уборке дома. В одном из последних роликов она рассказала, как вывести пятна пота, которые появляются на ткани. Свой лайфхак женщина показала на примере загрязнений, образовавшихся на матрасе, пишет Lenta.ru.

На размещенных кадрах австралийка смешала во флаконе-спрее перекись водорода и средство для мытья посуды в пропорции два к одному и перемешала получившиеся средства. После этого юзерша распылила смесь на пятно пота и оставила впитываться на некоторое время. В конце она порекомендовала высушить его с помощью вентилятора.

Публикация пользовательница сети стала вирусной и набрала почти 40 тысяч лайков. Подписчики поблагодарили блогершу за действенный лайфхак в комментариях. «Замечательная рекомендация», «Боже, каждый твой ролик невероятно полезен!», «О, отличный совет!», «Спасибо!», «Действительно рабочий способ», «Никогда бы не додумалась», — высказывались они.

НАВЕРХ
Back