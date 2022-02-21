Как Моника Беллуччи: при каком типе лица женщина будет стареть красиво
Медик посоветовала желающим удалить комочки Биша не торопиться лечь на операционный стол.
Медик посоветовала желающим удалить комочки Биша не торопиться лечь на операционный стол.
Желание сохранить красоту с возрастом естественно практически для всех женщин и мужчин. К сожалению, с течением лет меняются анатомические структуры, на внешнем виде сказывается образ жизни и многие другие внешние факторы. Однако красиво стареть могут не только голливудские дивы, уверена пластический хирург Анастасия Гузик. Она рассказала, как увеличить свои шансы на сохранение привлекательности, пишет 5-tv.ru.
Медик отметила, что можно много говорить о влиянии генетики, здорового образа жизни и режима сна, но она, как хирург, решила зайти с точки зрения анатомии.
«Анатомия лица состоит из костей мягких тканей, в том числе и мышц жировой ткани, что тоже является немаловажным, и, конечно, сама кожа. Если у вас достаточно выраженная костная структура скелета, то есть скулы, подбородок, на них все мягкие ткани будут держаться очень хорошо, поэтому у людей скандинавской внешности с хорошо выраженными скулами и хорошо выраженным подбородком и вообще с плотными твердыми костными структурами старение проявляется гораздо позже, чем у всех остальных».
По словам специалиста, секрет молодости хранится в жировой ткани. Не стоит гнаться за трендами и удалять комочки Биша, потому что они являются хорошей структурной поддержкой для всего лица. Хирург предостерегла от поспешных решений, поскольку с возрастом без комков лицо начнет гораздо быстрее «опускаться». Не стоит забывать и об уходе за кожей.
«Ваша кожа — это коллаген, какие-то уходовые процедуры косметологические, в которых я, к сожалению, не сильно разбираюсь, но здесь, я думаю, можно поговорить о типах старения кожи, — отметила Гузик, — Есть деформационный тип, есть усталый тип, есть мышечный тип, есть мелкоморщинистый тип. Из всех этих видов усталый тип самый благоприятный в плане старения, потому что достаточное количество жировой ткани, на которой все держится, и очень хорошо этот тип поддается различным аппаратным косметологическим услугам».
Хирург полагает, что сейчас красиво стареть могут не только люди с пресловутой хорошей генетикой. Она уверена — сохранить привлекательность и в зрелом возрасте могут практически все при правильном уходе.