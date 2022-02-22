Из Бабы Яги в Василису Прекрасную: какие продукты вернут тонус коже и блеск волосам

Кератин — это основной микроэлемент, который отвечает за тонус кожи. Если организм вырабатывает достаточно этого компонента, тогда кожный покров становится гладким и эластичным, волосы начинают блестеть, а ногти выглядеть более ухоженными. Однако для выравнивания баланса кератина, нужно соблюдать диету из определенных продуктов, о которых рассказал сайт «Здоровье».

Стоит понимать, что продукты не содержат микроэлемент, однако способствуют его выработке в организме.

Яйца

Многие отказываются от употребления яиц из-за высокого содержания в них холестерина, однако научно доказано, что этот вид органического соединения не опасен для здоровья человека — совсем наоборот. Вареные яйца содержат 33% суточной нормы витамина В7, который еще называют биотином. Он помогает организму усваивать белок, участвует в метаболизме глюкозы и способствует сжиганию жира. Однако сырые яйца употреблять не стоит, ведь в них содержится микроэлемент авидин, препятствующий усвоению витамина В7.

Семечки подсолнечника

Семечки насыщенны витамином Е. Согласно исследованию 2010 года, микроэлемент токотриенол, относящийся к семейству витаминов Е, является мощным антиоксидантом, который усиливает кровообращение, стимулирует приток крови, помогает бороться с выпадением волос и улучшает состояние кожи. Магний в составе семечек помогает улучшить сон, что необходимо на пути к похудению.

Лосось

Этот вид рыбы также насыщен витамином В7. В 100 граммах лосося содержится примерно одна пятая от суточной нормы биотина. Также рыба насыщена омега-3 кислотами, которые благоприятно влияют на рост волос и помогают бороться с их выпадением. Для людей, борющихся с лишним весом, будет полезен витамин D. Он повышает чувствительность клеток к инсулину и стимулирует сжигание жира. Также он стимулирует синтез жиросжигающих гормонов — тестостерона, эстрогена, прогестерона и тиреоидных гормонов. Витамин влияет на выработку серотонина и дофамина, что благоприятно повлияет на настроение человека.

Лук

Лук богат антиоксидантом N-ацетилцистеином. Попадая в организм человека, он становится аминокислотой L-цистеином, который является структурной основой кератина. Этот микроэлемент улучшает способность к усвоению цинка, что благоприятно влияет не только на красоту, но и на процессы похудения. Людям, страдающим ожирением, цинк помогает нормализовать все процессы, связанные со снижением веса: нормализуется углеводный обмен и уменьшается аппетит.

Чеснок

Чеснок, как и лук, насыщен N-ацетилцистеином. Экстракт чеснока защищает клетки, вырабатывающие кератин, способствует заживлению ран и замедляет признаки старения. Для худеющих он полезен и тем, что способен снизить уровень ферментов, разрушающих серотонин в организме.

Морковь

Этот продукт богат каротином и каротиноидами. Под воздействием фермента каротиназы в кишечнике они превращаются в витамин А. Морковь стоит употреблять сырой, предварительно заправив ее сметаной или растительным маслом. Дело в том, что жиры помогают лучше усваивать витамин А.

Также морковь богата витамином C, который способствует синтезу необходимого для здоровья волос, кожи и ногтей коллагена. Овощ очень полезен для худеющих, ведь пополнив свой рацион двумя морковками в день, вы снизите содержание холестерина в крови на 20%.

Прочие продукты

В других овощах и фруктах красного, желтого и оранжевого цвета: сладком картофеле, тыкве, томатах, абрикосах, а также зелени, типа кейла и шпината содержится много витамина А;

Брокколи, брюссельская капуста, бамия, спаржа и горох содержат фолиевую кислоту, недостаток которой может вызвать преждевременное выпадение волос;

Морепродукты, зародыши пшеницы, нут и арахис насыщены цинком;

Дрожжи, молоко, йогурт обладают высоким содержанием витамина В5. Он придает блеск волосам и предотвращает их выпадение;

Цельнозерновые продукты содержат витамин В6, который защищает от перхоти;

Утка, свинина, нежирная говядина и баранина насыщены железом, которое улучшает кровообращение;