Брать тепленьким: психолог о лучшем времени для начала перспективных отношений с женатым

Женщины в поисках достойного кандидата сканируют все возможные варианты, не исключая и женатых мужчин. По мнению психолога Филиппа Литвиненко, которое он высказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru, создать отношения с представителем сильного пола проще, когда он еще находится в законных отношениях, но уже готов уйти от супруги, а затаскивать в ЗАГС надо «тепленьким», пока он не осознал серьезность расставания.

«Лучшее время, чтобы с ним познакомиться — когда он в браке, но уже не доволен своими отношениями. И в этом нет ничего плохого и аморального, чтобы например спасти достойного мужчину, „эвакуировать“ его из отношений с женщиной, которая его не ценит, и с которой ему не комфортно», — заявил эксперт.

Специалист отметил, что не существует никаких разлучниц, а есть женщины, создающие условия для того, чтобы их мужа увели и, соответственно, женщины, которые этим пользуются.

Литвиненко предположил, что в звездной паре Павла Прилучного и Агаты Муцениеце был кризис в отношениях, и именно этот момент Мирослава Карпович и обратила в свою пользу. Однако, как считает эксперт, увести — это лишь полдела, совсем другое и трудоемкое — поставить эти отношения на серьезные рельсы.

«Для этого уже мало просто соблазнить, тут женщине нужны определенные знания и навыки. У Прилучного с его женой Агатой большой бэкграунд отношений: они многое прошли вместе, у них двое детей и, скорее всего, Прилучный со временем понял, что в отношениях с Карпович ему не так уж и хорошо», — объяснил психолог.

Эксперт добавил, когда мужчина идет «налево», но там оказывается ненамного лучше, чем в прошлых отношениях, а при этом в женатой жизни экс-супругов связывало что-то большее, например, дети, то в большинстве случаев мужчина возвращается обратно. Специалист по отношениям считает, что вся страна сейчас наблюдает, вероятно, такой восстановительный период между Павлом и Агатой.

Литвиненко подчеркнул, что не стоит клеймить Мирославу Карпович, объявляя ее разлучницей. Напротив, ей полагается порция благодарности.

«Именно Мирослава помогла Паше осознать реальную ценность его брака и семьи, и, будем надеяться, что эта ситуация укрепит брак Паши и Агаты, и дети будут расти в полноценной семье — это очень важно», — заключил психолог.