23 февраля — День дизайна в Эстонии: модные мероприятия на этой неделе

В этом году мероприятия, посвященные эстонскому дизайну, займут всю неделю, и начать знакомство с историей дизайна лучше всего с экскурсии в Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum («Музее прикладного искусства и дизайна»).

Вечером 23 февраля с 19:00 до 21:00 в Kopli Kitchen (Марати 5) пройдет викторина по дизайну. Регистрация не требуется, участие бесплатное. Поспешите!

26 и 27 февраля, начиная с 12 часов дня, вы сможете совершить путешествие в во времени и вспомнить моду нулевых. Этому посвящена выставка «Нулевое настроение. Авангард эстонской моды в период 2000-2010». Куратор Анне Ветик расскажет о десятилетии, когда бедность 1990-х исчезала из общества, а товарный капитализм и жажда гламура процветала, однако неолиберальные ценности еще не наложили свой отпечаток на мир искусства.

26 февраля, начиная с 15:00, состоится экскурсия на русском языке по постоянной выставке «Введение в эстонский дизайн». Это крупнейшая в истории постоянная выставка эстонского дизайна, предлагающая как ностальгические воспоминания, так и новые сюрпризы. На выставке представлены мебель, одежда, ювелирные изделия и керамика. В общей сложности около 500 предметов, конструкций и фотографий от более чем 200 дизайнеров или компаний.

Экскурсии проводятся по билету в музей, предварительная регистрация не требуется.

День дизайна проводится по инициативе Союза дизайнеров Эстонии в сотрудничестве с Disainiöö. Первый День дизайна был отмечен в 2016 году.