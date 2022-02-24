Мой ли это мужчина? Как понять, что вы встретили того самого

Каждая женщина мечтает построить крепкие гармоничные отношения, встретить того самого, прожить с ним долгую счастливую жизнь. Многие полжизни ищут своего «принца на белом коне», вглядываясь в своего партнера и задаваясь главным вопросом: «Он ли это?» Как понять, что рядом с вами тот самый мужчина? Об этом специально для WMJ.ru рассказала основатель крупнейшей школы осознанности «Поток» Мария Самарина.

Счастливые отношения: мечта или правда жизни

Для начала давайте разберемся, что же из себя представляют счастливые отношения? Какие они? На мой взгляд, счастливые отношения — это гармоничные отношения, в которых каждый партнер чувствует себя уверенным в себе, свободным. Это отношения, в которых на первом месте стоит абсолютное, тотальное доверие друг другу, где все строится на взаимном уважении. Доверять партнеру означает чувствовать себя в безопасности, а безопасность, в свою очередь, одна из важнейших базовых потребностей каждого человека.

Доверие в отношениях это про четкое ощущение свободы каждым из партнеров, когда вам хорошо как вместе друг с другом, так и порознь, когда ты абсолютно спокойно принимаешь выбор партнера провести сегодня вечер в компании друзей, и сама при этом качественно и полноценно проводишь время. Доверие — это и про то, что ты можешь быть ненакрашенной, болеющей, грустной, плачущей, нуждающейся в заботе или целый день проходить дома в любимых растянутых спортивках и футболке, не задумываясь, достаточно ли ты хороша, и продолжать чувствовать себя самой любимой и желанной.

Мой ли это мужчина?

Так как же понять, он ли это? Ваш конфетно-букетный период закончился, а комплименты и знаки внимания ты продолжаешь получать, вам все так же хорошо и легко вместе, вы строите общие планы, а в моменты конфликтных ситуаций, вы оба «сглаживаете» острые углы. Это точно ОН, если и ты, и он не надеваете на себя «маски», не стремитесь друг друга исправить, не пытаетесь соответствовать ожиданиям друг друга, а позволяете друг другу просто быть собой, пишет wmj.ru.