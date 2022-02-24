4 вредных привычки, которые портят зрение (и как от них избавиться)

Глаза — это орган, который позволяет человеку получать огромное количество информации и наслаждаться всей красотой окружающего мира. На первый взгляд может показаться, что эта истина стара как мир, но на деле мы далеко не всегда задумываемся над тем, что на первый взгляд безобидные привычки могут нанести значительный урон зрению, без которого жизнь теряет львиную долю своих красок. В самых распространенных и вредных из них мы решили разобраться вместе с главным врачом офтальмологической клиники СПЕКТР, кандидатом медицинских наук Татьяна Фадейкина.

Длительное нахождение за экраном

В данном случае речь идет об экране компьютера или гаджета. И это, пожалуй, одна из самых актуальных и распространенных проблем в настоящее время. Привычка не вылезать из телефона или находиться за компьютером длительное время без отдыха для глаз всегда приводит к значительному ухудшению зрения. Из-за того, что глаз находится в постоянном напряжении, сосредотачиваясь на экране, его увлажнение нарушается, в результате чего развивается синдром «сухого глаза».

Совет специалиста: «Очень важно регламентировать время использования гаджетов. В случае, если это рабочая необходимость, делайте регулярные перерывы, чтобы давать отдохнуть глазам. В идеале для поддержания хорошего зрения в условиях частой и длительной работы за компьютером необходимо делать гимнастику для глаз»

Неправильное использование контактных линз

Ношение линз изначально грозит риском занесения в глаза инфекции. Длительное соприкосновение линзы с роговицей глаза и попадание туда инфекции, например, в процессе надевания линзы грязными руками, может иметь крайне негативные последствия. Поэтому при активном использовании линз необходимо четко следовать инструкции по их применению и хранению. Из главного: не использовать дезинфицирующий раствор повторно, не менять линзы (левую на правую и наоборот), не носить линзы больше положенного срока, снимать их на ночь и др

Совет специалиста: «Линзы также необходимо снимать перед душем, бассейном, сауной и купанием в море. Бактерии и грязные вещества могут осесть на линзе и спровоцировать воспаление».

Ношение некачественных солнцезащитных очков

Солнцезащитные очки, вопреки распространенному мнению, — это не только элемент стиля, но и важная составляющая здоровья глаз. Ультрафиолетовые лучи могут повредить сетчатку, а также увеличить риск появления катаракты. Они обязательны к ношению в солнечную погоду, на море и за рулем.

Совет специалиста: «При выборе солнцезащитных очков стоит в первую очередь учитывать не марку и оправу, а наличие УФ-фильтров — только в этом случае глаза будут надежно защищены от негативного влияния солнечного излучения».

Несоблюдение правил гигиены

Необходимо бережно относиться к своим глазам и не допускать попадания в них грязи или бактерий — в том числе тщательно контролировать желание потереть глаза, особенно грязными руками. В этот момент важно вспомнить, что бактерии легко перебираются с внешней на внутреннюю часть глаза, что может вызвать воспаление глаз.