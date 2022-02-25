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Необычный и очень вкусный салат, который можно заготовить впрок

Огурцы с морковью по корейски. ФОТО: shutterstock.com

Салат «Огурцы с морковью по корейски» Необычный и очень вкусный салат который можно заготовить впрок.

Ингредиенты:

  • 2 кг огурцов,
  • 2 моркови,
  • 1 головка чеснока,
  • 125 мл уксуса 9%
  • 80 г сахара,
  • 100 мл растительного масла,
  • 2 ч. ложки соли,
  • приправа для корейской моркови.

Приготовление:

1. Для этого рецепта я рекомендую брать крупные огурцы, так как та часть в которой содержатся семена нам не понадобиться. Натереть огурцы на терке для корейской моркови, до той части, где начинается мякоть с семенами. Огурцы, вместо натирания, можно порезать небольшими брусочками. Если у вас небольшие огурцы, то их можно порезать вместе с мякотью.

2. Морковь помыть, почистить и натереть на терке для корейской моркови.

3. Чеснок почистить и измельчить. Лучше всего, для этой цели подойдет пресс. 

4. В глубокой емкости смешать огурцы, морковь и чеснок. Влить уксус и растительное масло. Добавить приправку для корейской моркови, соль и сахар. Хорошенько перемешать.

5. Закрыть емкость и убрать в холодильник для маринования на сутки. За это время, желательно несколько раз салат перемешать.

6. По истечению суток, разложить салат по банкам и залить оставшимся маринадом.

7. На дно кастрюли положить полотенце, поставить банки и влить воду, что бы она не доходила пары сантиметров до горлышка банок. Прикрыть банки крышками, и включить огонь. Стерилизовать банки около 20 минут. После чего, закрутить крышки и перевернуть верх дном.

Салат готов!

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