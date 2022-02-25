Необычный и очень вкусный салат, который можно заготовить впрок
Салат «Огурцы с морковью по корейски» Необычный и очень вкусный салат который можно заготовить впрок.
Салат «Огурцы с морковью по корейски» Необычный и очень вкусный салат который можно заготовить впрок.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Для этого рецепта я рекомендую брать крупные огурцы, так как та часть в которой содержатся семена нам не понадобиться. Натереть огурцы на терке для корейской моркови, до той части, где начинается мякоть с семенами. Огурцы, вместо натирания, можно порезать небольшими брусочками. Если у вас небольшие огурцы, то их можно порезать вместе с мякотью.
2. Морковь помыть, почистить и натереть на терке для корейской моркови.
3. Чеснок почистить и измельчить. Лучше всего, для этой цели подойдет пресс.
4. В глубокой емкости смешать огурцы, морковь и чеснок. Влить уксус и растительное масло. Добавить приправку для корейской моркови, соль и сахар. Хорошенько перемешать.
5. Закрыть емкость и убрать в холодильник для маринования на сутки. За это время, желательно несколько раз салат перемешать.
6. По истечению суток, разложить салат по банкам и залить оставшимся маринадом.
7. На дно кастрюли положить полотенце, поставить банки и влить воду, что бы она не доходила пары сантиметров до горлышка банок. Прикрыть банки крышками, и включить огонь. Стерилизовать банки около 20 минут. После чего, закрутить крышки и перевернуть верх дном.
Салат готов!