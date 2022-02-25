Необычный и очень вкусный салат, который можно заготовить впрок

Ингредиенты:

2 кг огурцов,

2 моркови,

1 головка чеснока,

125 мл уксуса 9%

80 г сахара,

100 мл растительного масла,

2 ч. ложки соли,

приправа для корейской моркови.

Приготовление:

1. Для этого рецепта я рекомендую брать крупные огурцы, так как та часть в которой содержатся семена нам не понадобиться. Натереть огурцы на терке для корейской моркови, до той части, где начинается мякоть с семенами. Огурцы, вместо натирания, можно порезать небольшими брусочками. Если у вас небольшие огурцы, то их можно порезать вместе с мякотью.

2. Морковь помыть, почистить и натереть на терке для корейской моркови.

3. Чеснок почистить и измельчить. Лучше всего, для этой цели подойдет пресс.

4. В глубокой емкости смешать огурцы, морковь и чеснок. Влить уксус и растительное масло. Добавить приправку для корейской моркови, соль и сахар. Хорошенько перемешать.

5. Закрыть емкость и убрать в холодильник для маринования на сутки. За это время, желательно несколько раз салат перемешать.

6. По истечению суток, разложить салат по банкам и залить оставшимся маринадом.

7. На дно кастрюли положить полотенце, поставить банки и влить воду, что бы она не доходила пары сантиметров до горлышка банок. Прикрыть банки крышками, и включить огонь. Стерилизовать банки около 20 минут. После чего, закрутить крышки и перевернуть верх дном.