А ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ Что нужно есть вечером, чтобы хороро спать

В одном исследовании 2017 г. изучалось, может ли употребление киви непосредственно перед сном помочь людям, страдающим от бессонницы. В частности, исследователи попросили 74 студента с симптомами хронической бессонницы за час до сна съесть 130 г груши или киви (половина участвующих в эксперименте съели грушу, половина — киви). Затем сон студентов контролировали при помощи приборов, и когда они просыпались, подопытные отвечали на вопросы о качестве сна. Это повторялось каждый день в течение четырёх недель. Хотя исследование имеет ряд общепризнанных ограничений, учёные пришли к выводу, что «киви может обладать некоторыми свойствами, улучшающими сон».

Известно, что качественный ночной сон больше зависит от получения достаточного количества микро- и макроэлементов в течение дня. Этого можно достичь, ежедневно употребляя в пищу разнообразные цельные растительные продукты. Есть большая вероятность, что вам захочется перекусить перед сном, и в этом случае лучший вариант – богатая питательными веществами пища, не превышающая 200 г калорий на порцию. Это, конечно, относится к киви, который богат рядом витаминов и минералов, но при этом относительно низкокалорийный.

В 100 г продукта содержится:

47 ккал

0,8 г белка

0,4 г жира

8,1 Г углеводов

84 г воды

3,8 г клетчатки

180 мг витамина С (200% суточной нормы)

13 мг кремния (43% суточной нормы)

40,3 мкг витамина К (34% суточной нормы)

300 мг калия (12% суточной нормы)

25 мг марганца (6,3% суточной нормы)

Соотношение белков, жиров и углеводов 1: 0.5: 10,1

Исследователи из Норвегии обнаружили, что употребление киви примерно за 1 час до сна, приводит к лучшему сну, чем другой фрукт. Это, вероятно, связано с антиоксидантным составом киви, который включает серотонин. Это вещество помогает быстрее засыпать и лучше спать – качественно и глубоко.

Употребление киви не повредит, если в организме уже наблюдается дефицит магния или калия, которые способствуют качеству сна.

Другие продукты, способствующие лучшему сну, – это бананы, тыквенные семечки, вишня и её сок, грецкие орехи, листовая зелень, лосось, сладкий картофель и цельнозерновые продукты.