Список продуктов, которые запрещено мыть перед приготовлением

Многим из нас с детства твердят, что любые свежие продукты необходимо тщательно мыть перед тем, как приступить к готовке. Однако это не совсем так. Часть ингредиентов при контакте с водой теряет свои полезные свойства, меняет вкус и может стать причиной попадания инфекции в организм. Среди них есть даже овощи, которые употреблять в пищу непромытыми для нас — дикость.

Листовая зелень

Мытье рукколы, салатных листьев, петрушки и остальной зелени увеличивает риск подхватить бактерии, которые живут на ваших столовых приборах, раковинах, разделочных досках и других кухонных предметах.

Существует специальная должность — специалист о маркетинге листовой зелени. Они говорят, что все продукты и так подвергаются водной обработке (смесью воды и пищевого дезинфицирующего средства, такого как перекись водорода или хлор), прежде чем попасть в магазин. Этого достаточно, чтобы очистить продукт от нежелательной грязи. Повторное же мытье дома — прямой путь к размножению вредоносных бактерий.

Мясо, птица, курица

Согласно заявлению Центра по контролю и защите от заболеваний, мытье сырого мяса, курицы, индейки или яиц может привести к распространению микробов на раковину, столешницу и другие кухонные поверхности, а также на остальные ингредиенты. Белковые продукты и так очищаются при переработке, а повторная процедура только увеличивает риск размножения опасных бактерий (наиболее известная — сальмонелла).

Они погибают при термической обработке. Эксперты советуют отваривать продукт дважды: после того как закипит мясо, поменяйте воду и продолжайте готовку. Также отлично помогает уксус и лимонный сок.

Грибы

Если они куплены в магазине, то прямой необходимости промывать их нет — так только портится вид и вкус. Грибы очень хорошо впитывают воду и могут быстро испортиться. Специалисты рекомендуют лишь слегка прополоскать продукт и высушить при помощи бумажного полотенца.

Что делать, чтобы обезопасить себя от вредных бактерий?

- Мойте руки горячей водой с мылом в течение 20 секунд, прежде чем прикасаться к продуктам

- Все поверхности и столовые уборы должны быть продезинфицированы, прежде чем перекладывать на них продукты