Женский гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта

Женщина-Овен

На этой неделе Овнам захочется всего, да побольше, чтобы впечатлений хватило на много недель вперед, но астрологи советуют не торопиться. На ситуацию, к которой сейчас подталкивают планеты и звезды, важно смотреть объективно: необязательно иметь все, чтобы быть счастливыми. Этим женщинам просто необходимо определиться с приоритетами. Самый ценный опыт получат Овны, которые решат заняться расширением кругозора.

Женщина-Телец

К некоторым условиям этой недели придется приспособиться. Многие вещи Тельцы прекрасного пола просто не смогут изменить. Под активным влиянием планет представительницы Тельца рискуют оступиться, но есть способ этого избежать. Если появится дилемма или проблема иного характера, лучше обращаться за помощью к логике и советам окружающих, а не к интуиции.

Женщина-Близнецы

По мере продвижения вперед сила этих женщин будет только расти. Близнецам будет очень просто решать проблемы и неурядицы, особенно если заряжать каждый день на успех и везение посредством пяти полезных утренних ритуалов. У Близнецов разрешатся многие конфликты. Все стороны в спорах получат желаемое. Астрологи считают, что компромисс будет намного важнее победы, поэтому призывают женщин этого знака считаться с мнением окружающих. Главное сейчас — не плыть по течению, чтобы не угодить в ловушку.

Женщина-Рак

Женщинам этого знака астрологи настоятельно советуют избавиться от цифрового мусора: спама, ненужных файлов, устаревших контактов. Все, о чем мечтают женщины-Раки, на этой неделе наконец начнет воплощаться в жизнь. Самое главное сейчас — не упустить момент и поймать удачу за хвост. Сейчас от представительниц этого Знака зависит многое. Проявив гибкость там, где необходима твердость и решительность, можно сильно сдать позиции.

Женщина-Лев

Вполне возможно, что на Львов прекрасного пола начнут равняться все вокруг, но это только в случае достижения успеха в любви или в делах. Иногда смена времени года негативно влияет на женщин этого знака. Если вдруг наступит в жизни черная полоса, советы экспертов помогут ее преодолеть. Активно проводя рабочую неделю, желательно оставить силы и на выходные, чтобы как следует отдохнуть и сменить обстановку.

Женщина-Дева

Девам необходимо принимать личные важные решения в одиночку, не спрашивая советов. Для этого нужно, чтобы разум был чист, как и душа. Достичь такого эффекта поможет уборка дома по феншуй, которую стоит сделать в самом начале недели или перед ее началом, если есть такая возможность. Астрологи также советуют думать о чувствах окружающих, подключив эмпатию. Такая практика поможет избежать лишних ссор и разочарований, которые сейчас совершенно ни к чему.

Женщина-Весы