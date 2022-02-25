Что расскажет о тебе парфюм, которым ты пользуешься

В своем исследовании Хирш проанализировал результаты более 18 000 человек и сравнил их с выбранными ими ароматами. Если у вас есть любимые духи, посмотрите на преобладающий аромат и прочитайте ниже, что о вас думают.

Цитрусовые ароматы (цитрусовые, апельсины, лимоны): Цитрусовые ароматы присутствуют в мужских духах, потому что они излучают чистую, острую и энергичную свежесть. Такие ароматы также предпочитают многие девушки и женщины. Обычно те, кто выбирает такой аромат, обладают чувством юмора и любят флиртовать с обаянием. Одним словом, они женственны, но не слишком девчачьи и кокетливые, но и не слишком романтичные.

Древесные ароматы: Эти ароматы (чаще всего для мужской парфюмерии) изображают человека, стоящего на земле, который любит природу и запах свежей травы, сосен и запах земли после дождя. Такие ароматы, как сандаловое дерево, передают ощущение совершенства. Поклонники сандалового дерева возлагают большие надежды на себя и других. Эти духи состоят из землистых и натуральных ароматов, таких как сандаловое дерево, кедр, агар и пачули, и многие мужчины и женщины любили их на протяжении веков.

Ароматы цветов: если вам нравятся ароматы жасмина, розы или лилии, вы определенно являетесь поклонником цветов. Цветочные ароматы говорят о том, что вы очень дружелюбный и открытый человек. Хотя в основном женщины выбирают цветочные ароматы, для мужчин этот аромат также не является чем-то необычным, пишет Mixnews.lv.

Ароматы категории гурманов, такие как ваниль, шоколад, кофе, лесной орех и т. д.: люди, предпочитающие эти ароматы, как правило, живы и энергичны. Их можно описать как «дух праздника». Они любят танцевать, пить, знакомиться с новыми людьми и предпочитают гулять, а не оставаться дома.

Фруктовые ароматы, такие как арбузный, персиковый, вишневый, яблочный и т. д.: их считают оптимистичными, приятными и энергичными людьми. Люди, пользующиеся парфюмерией с фруктовым ароматом, иногда могут быть нервными, эксцентричными и пессимистичными, обычно ироничными и раздражающими.

Ароматы с восточными нотками: если вам нравится носить духи с этими ароматами, то вы, скорее всего, будете ночной совой, смелой и чувственной. Любители восточных ароматов импульсивны, немного чувствительны и обладают художественными наклонностями.

Ароматы с морскими, солеными нотами: это означает, что вы свободолюбивы, но элегантны и интеллектуальны. Эти ароматы идеально подходят для людей, предпочитающих мечтать. Уравновешенные и любящие природу люди, любящие водные ароматы, обычно избегают городских «джунглей», а их представление об идеальном отдыхе — это отдаленный остров с библиотекой. Склонны к спонтанности.