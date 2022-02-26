Сидячая работа: что делать, если болит шея и спина

Какие проблемы возникают при сидячей работе:

сжигается меньше жира, растёт риск болезней сердца, диабета, ожирения, мигрени, отеков

спина согнута, голова выдвинута вперед - нарушено кровообращение мозга; в итоге: проблемы с памятью, головные боли, усталость, риск инсульта

развиваются грыжи позвоночника, сколиоз, остеохондроз, варикоз, тромбоз

лимфатический застой снижает иммунитет, увеличивается риск онкологии

Как правильно сидеть за компьютером:

Мануальный терапевт Роман Гудель рассказал, как избежать болей и заболеваний в спине и шее:

Первое, на что обратите внимание – это ноги

Ни в коем случае не закидывайте ногу на ногу, когда сидите. Это приводит к искривлению позвоночника и нарушению осанки.⠀

Сидите на седалищных буграх

Часто можно видеть, как люди лежат на стульях или на столе. Это неправильно. Ваша точка опоры – это ягодицы, а точней - седалищные бугры таза. На них и нужно распределять вес тела. Если вы сидите правильно, то спинка стула вам не понадобится.

Вставайте и садитесь правильно

Удивительно, как много людей неправильно встают и садятся. Люди падают на стул, а встают с напряжением спины и шеи. Важно научиться вставать со стула без использования рук и спины. Это очень просто: подберите ноги, разверните их и вставайте с помощью ног, а не спины. Легко проверить правильность вставания – для этого одну руку положите на поясницу, а вторую на шею: при правильной посадке и вставании ни поясница, ни шея не должны напрягаться.

Не задирайте голову и не опускайте вниз

Если вы опустили голову на угол 15 градусов – нагрузка составляет около 12 килограммов, а 60 градусов – это 27 кг! И эта нагрузка падает на весь позвоночник!

Какие упражнения необходимо выполнять: