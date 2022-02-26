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Сидячая работа: что делать, если болит шея и спина

ФОТО: Shutterstock

Доказано, что во время сидячей работы увеличивается нагрузка на позвоночник в два раза. Отсутствие физической активности сказывается на здоровье самым негативным образом, что провоцирует боли в спине и шее, пишет Ivona.

Какие проблемы возникают при сидячей работе:

  • сжигается меньше жира, растёт риск болезней сердца, диабета, ожирения, мигрени, отеков
  • спина согнута, голова выдвинута вперед - нарушено кровообращение мозга; в итоге: проблемы с памятью, головные боли, усталость, риск инсульта
  • развиваются грыжи позвоночника, сколиоз, остеохондроз, варикоз, тромбоз
  • лимфатический застой снижает иммунитет, увеличивается риск онкологии

Как правильно сидеть за компьютером:

Мануальный терапевт Роман Гудель рассказал, как избежать болей и заболеваний в спине и шее:

  • Первое, на что обратите внимание – это ноги

Ни в коем случае не закидывайте ногу на ногу, когда сидите. Это приводит к искривлению позвоночника и нарушению осанки.⠀

  • Сидите на седалищных буграх

Часто можно видеть, как люди лежат на стульях или на столе. Это неправильно. Ваша точка опоры – это ягодицы, а точней - седалищные бугры таза. На них и нужно распределять вес тела. Если вы сидите правильно, то спинка стула вам не понадобится.

  • Вставайте и садитесь правильно

Удивительно, как много людей неправильно встают и садятся. Люди падают на стул, а встают с напряжением спины и шеи. Важно научиться вставать со стула без использования рук и спины. Это очень просто: подберите ноги, разверните их и вставайте с помощью ног, а не спины. Легко проверить правильность вставания – для этого одну руку положите на поясницу, а вторую на шею: при правильной посадке и вставании ни поясница, ни шея не должны напрягаться.

  • Не задирайте голову и не опускайте вниз

Если вы опустили голову на угол 15 градусов – нагрузка составляет около 12 килограммов, а 60 градусов – это 27 кг! И эта нагрузка падает на весь позвоночник!

Какие упражнения необходимо выполнять:

  • Наклоны головы влево и вправо – по 10 раз в каждую сторону⠀⠀
  • Вращайте головой поочередно вправо и влево⠀⠀
  • Наклоните голову вбок, слегка надавите на нее рукой в сторону наклона почувствуйте, как растягиваются мышцы шеи. Задержитесь в таком положении на 5 секунд и повторите для другой стороны⠀⠀
  • Повесьте на шею шарф или полотенце, возьмитесь за его концы руками. Откиньте шею назад, а шарф потяните вперед, направляя голову вниз, а затем вверх⠀⠀
  • Встаньте из-за стола и выполните наклоны корпуса влево, вправо, вперед и назад.⠀
  • Да, эти упражнения известны нам всем еще с детства, но чтобы был результат, выполнять их нужно регулярно.
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