Сидячая работа: что делать, если болит шея и спина

Какие проблемы возникают при сидячей работе:
- сжигается меньше жира, растёт риск болезней сердца, диабета, ожирения, мигрени, отеков
- спина согнута, голова выдвинута вперед - нарушено кровообращение мозга; в итоге: проблемы с памятью, головные боли, усталость, риск инсульта
- развиваются грыжи позвоночника, сколиоз, остеохондроз, варикоз, тромбоз
- лимфатический застой снижает иммунитет, увеличивается риск онкологии
Как правильно сидеть за компьютером:
Мануальный терапевт Роман Гудель рассказал, как избежать болей и заболеваний в спине и шее:
- Первое, на что обратите внимание – это ноги
Ни в коем случае не закидывайте ногу на ногу, когда сидите. Это приводит к искривлению позвоночника и нарушению осанки.⠀
- Сидите на седалищных буграх
Часто можно видеть, как люди лежат на стульях или на столе. Это неправильно. Ваша точка опоры – это ягодицы, а точней - седалищные бугры таза. На них и нужно распределять вес тела. Если вы сидите правильно, то спинка стула вам не понадобится.
- Вставайте и садитесь правильно
Удивительно, как много людей неправильно встают и садятся. Люди падают на стул, а встают с напряжением спины и шеи. Важно научиться вставать со стула без использования рук и спины. Это очень просто: подберите ноги, разверните их и вставайте с помощью ног, а не спины. Легко проверить правильность вставания – для этого одну руку положите на поясницу, а вторую на шею: при правильной посадке и вставании ни поясница, ни шея не должны напрягаться.
- Не задирайте голову и не опускайте вниз
Если вы опустили голову на угол 15 градусов – нагрузка составляет около 12 килограммов, а 60 градусов – это 27 кг! И эта нагрузка падает на весь позвоночник!
Какие упражнения необходимо выполнять:
- Наклоны головы влево и вправо – по 10 раз в каждую сторону⠀⠀
- Вращайте головой поочередно вправо и влево⠀⠀
- Наклоните голову вбок, слегка надавите на нее рукой в сторону наклона почувствуйте, как растягиваются мышцы шеи. Задержитесь в таком положении на 5 секунд и повторите для другой стороны⠀⠀
- Повесьте на шею шарф или полотенце, возьмитесь за его концы руками. Откиньте шею назад, а шарф потяните вперед, направляя голову вниз, а затем вверх⠀⠀
- Встаньте из-за стола и выполните наклоны корпуса влево, вправо, вперед и назад.⠀
- Да, эти упражнения известны нам всем еще с детства, но чтобы был результат, выполнять их нужно регулярно.