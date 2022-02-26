Пять продуктов, которые необходимо есть каждой женщине
Чем питаться, чтобы оставаться здоровой и красивой долгие годы? Об этом рассказывает Ivona.
Чем питаться, чтобы оставаться здоровой и красивой долгие годы? Об этом рассказывает Ivona.
Красная рыба
Жирные сорта рыбы содержат незаменимые для женского здоровья Омега-3 кислоты. Именно эти вещества отвечают за упругость и эластичность кожи, защищая клеточную мембрану от повреждений. Если вы включите красную рыбу в свой рацион, вы гарантированно отсрочите появление преждевременных морщин.
Продукты, богатые витамином С
Клюква, болгарский перец, цитрусовые фрукты – главные продукты для красоты и молодости женщин. Витамин С отвечает за упругость и здоровье кожи, к тому же он повышает иммунитет.
Горький шоколад
Удивительный факт: шоколад является полезным и даже незаменимым продуктом для женщин. В его состав входит медь, магний, фосфор и цинк – все эти минералы отвечают за укрепление костной ткани, а также помогают нормализовать гормональный фон. Главное – знать меру. Эксперты рекомендуют съедать в день не более 25 граммов горького шоколада.
Молочные продукты
Основным микроэлементом всех молочных продуктов является кальций. Он необходим организму для поддержания здоровья зубов, волос и ногтей.
Брокколи
Брокколи – настоящий кладезь минералов и разнообразных витаминов для здоровья женщины. Он богат калием, что помогает сохранять молодость и упругость кожи. Также в составе есть кальций, фосфор, железо, много аскорбиновой кислоты (витамина С) – это все важные витамины, которые необходимы для оздоровления всего женского организма.