На счастье: 10 растений, привлекающих любовь

Согласно древнекитайскому учению феншуй, живые растения воздействуют на энергетику человека, создают гармоничную атмосферу и благоприятный микроклимат в доме. Но не сами по себе, конечно. Чтобы достичь нужного результата, придется постаратсья: выбрать правильные растения и расставить их в должном порядке. Причем в спальне цветы «селить» не стоит — они не должны быть слишком близко к кровати.

Важно помнить, что те или иные комнатные цветы отвечают за разные сферы жизни. Мы собрали 10 растений, которые отвечают за любовную составляющую. Спатифиллум

Это растение, приносящее в дом взаимопонимание и любовь, весьма популярно, в народе его еще называют «женское счастье». Считается, что одиноким людям непременно нужно обзавестись этим зеленым питомцем, тогда они вскоре встретят свою вторую половинку. Молодым парам, кстати, которые мечтают о ребенке, тоже пригодится данное растение.

Фиалка

Считается, что данное растение, символизирующее вечную любовь, спасает от ссор и разборок. Поэтому если ты не хочешь выяснять отношения с благоверным, прикупи себе пару фиалок.

Гибискус (или китайская роза)

Согласно восточному учению, это растение, поселившееся в вашем доме, способно принести страстный роман или оживить вялотекущие отношения.

Хойя (восковой плющ)

Примечательно, что в некоторых странах принято дарить это растение на 14 февраля вместо «валентинки». Считается, что этот цветок необходимо держать именно в спальне, тогда он будет оберегать семейное счастье.

Мирт

Это растение помогает укрепить брак, принести мир и счастье в семью. В некоторых странах, кстати, его дарят молодоженам на свадьбу.

Антуриум (так называемое Мужское счастье)

Этот цветок помогает счастью и успеху найти дорогу в ваш дом, а твоим доблестным защитникам обрести мужскую силу.

Аихризон

В народе это растение именуют не иначе, как дерево любви или дерево счастья. Считается, что оно оберегает ваше счастье, любовь и успех.

Кислица (Оксалис)

Специалисты советуют приобрести данный цветок всем дамам, мечтающим найти достойного мужчину, или тем, кому нужно сохранить семью.

Хлорофитум

Этот цветок способен наполнить дом гармонией, счастьем и принести стабильность.

Калатея

Данное растение с давних времен считается настоящим хранителем домашнего очага и символом счастливой семейной жизни. Поэтому, если ты хочешь сохранить счастье и любовь, поставь в доме этот цветок. Лишним точно не будет.