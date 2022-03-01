7 мифов о макияже, с которыми давно пора попрощаться

Миф 1: макияж должен быть полностью выполнен в теплых или в холодных тонах

Помада холодного ягодного оттенка отлично сочетается с теплыми румянами и бронзером. Макияж глаз в теплых коричневых и бронзовых тонах можно эффектно подчеркнуть ярким акцентом холодного синего или фиолетового цвета.

Миф 2: контуринг — обязательная часть макияжа

С его помощью легко скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства лица: например, скорректировать размер носа, подбородка или скрыть асимметрию. Или, проработав скульптуру лица, придать ему объем и фактуру (это как добавить тени на рисунке: если просто раскрасить яблоко зеленым цветом, оно не будет казаться объемным на бумаге). Но не нужно забывать, что каждая форма лица имеет свои особенности, которые нужно учитывать. Например, круглой форме стоит наносить скульптор на скулы и боковые поверхности лба, широкий лоб можно скорректировать, нанеся скульптор у линии роста волос, и тем самым, его визуально сузить. Не желательно пользоваться скульптором с холодным серым подтоном обладательница заметных скул — лишняя тень не добавит макияжу свежести.

Миф 3: яркая помада противопоказана узким губам

Миф! Стоит выбрать карандаш холодного темного оттенка, обвести контур губ, дополнить яркой матовой помадой — и готово. Если необходимо скорректировать форму (скрыть асимметрию или увеличить объем), это можно сделать по боковым линиям губ более темным карандашом: проведи ровные прямые линии от галочки над верхней губой к уголкам чуть выше природной линии, чтобы добавить объем. В случае если хочется визуально сузить губы и уменьшить объем, нанеси яркую помаду пальцем мягкими, впечатывающими движениями на внутреннюю часть губ.

Миф 4: стрелки нельзя нарисовать на нависшем веке

Разумеется, это не так. Но для начала стоит забыть термин «нависшее» и заменить его на более мягкое «объемное». Чтобы легко нарисовать стрелки на таком веке, попробуй посмотреть на себя прямо, как если бы ты просто расслабив веки, смотрела на кого-то перед собой, и проведи карандашом по линии стрелки, которую хочешь нарисовать. Когда ты закроешь глаза и посмотришь на нарисованную линию, увидишь, что она неровная и с заломами, но при этом, когда глаз открыт, выглядит ровной. Так же можно попробовать макияж с растушеванной стрелкой. Поскольку границы стрелки будут более мягкими, она визуально облегчит взгляд и создаст эффект лифтинга.

Миф 5: контурная обводка глаз уменьшает их размер

Если макияж состоит только из темного карандаша на внутренней слизистой оболочке глаз, скорее всего они действительно будут казаться меньше. Но если добавить легкую дымку на веки, плавно переходя от темных к светлым оттенкам теней — глаза станут больше и выразительнее!

Миф 6: оттенок теней нужно выбирать, ориентируясь на цвет глаз

Существует теория цвета, но это не значит, что зеленым глаза противопоказаны синие или какие-то еще тени. В каждом цвете есть бесконечное число оттенков, что позволяет найти тот, который подчеркнет неповторимый цвет твоих глаз. Чтобы подчеркнуть зеленые — добавь карандаш фиолетового цвета, голубые — зеленый, а карие — синий.

Миф 7: красная помада усиливает желтизну эмали зубов