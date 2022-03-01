Опять провал: 5 ошибок, мешающих нам добиваться желаемого

Для того чтобы научиться незамедлительно реализовывать свои планы, важно разобраться с тем, что именно их тормозит. Зачастую неэффективные сценарии содержат одну из ошибок, которые подробно описаны ниже.

Бывает и так, что сразу несколько проблем отделяют нас от результата. Небольшая инструкция: если ты нащупала два и более препятствия, не старайся решить их одновременно — действуй осознанно и не спеша.

Ошибка № 1: поставить перед собой слишком глобальные цели

Когда человек хочет воплотить в жизнь какой-то проект, он видит перед собой нечто огромное и непостижимое. Настолько, что неизвестно, как подойти к намеченному делу, с чего начинать и как продолжить.

Представим, что ты планируешь реализовать намеченное до 31 декабря, а сейчас только январь-февраль. Финиш так далеко, как для студента сессия в начале семестра: мозг не вмещает такой далекий горизонт, и мобилизоваться сложно. Длинный срок достижения цели только ухудшает ситуацию, и есть риск растерять мотивацию.

Варианты решения

Не ставить долгосрочную цель. Выбирай ту, которую можно реализовать за два-три месяца. Она должна быть легко достижима, чтобы затем перейти к следующей.

Не фиксировать слишком амбициозную цель. Например, написать книгу за три месяца — звучит нереалистично. Человек понимает, что не справляется в срок, и все дольше ждет, чтобы перейти к действию.

Не обозначать сразу много целей. На короткий период нужно ставить максимум одну-две и сохранять фокус на них. Всем соблазнам со стороны и тому, что претендует на твое время, решительно говори: «Нет!»

Ошибка № 2: позволить прокрастинации захватить тебя

Вторая ошибка логично вытекает из первой: мы постоянно откладываем на потом, если перед нами объемная цель, и кажется, будто работы столько, что и браться за нее не хочется. Начинается внутренний диалог: «Все это на мою голову?! Как же я все это закончу...» День за днем ты вздыхаешь и не знаешь, с чего начать.

Варианты решения

Чтобы избавиться от прокрастинации, важно разбить цель на маленькие самостоятельные действия, которые можно выполнять отдельно друг от друга. Много маленьких шагов выполняются легче, чем одно большое действие.

Действие питает действие и наоборот: чем дольше бездействуем — тем больше устаем. Не жди завтра и сделай первый шаг сегодня.

Не поддаваться на уловки скрытой прокрастинации. Она попытается убедить тебя, что другие действия важнее цели. Например, нужно написать статью, закончить отчет, а ты вспоминаешь про очень важные дела: помыть окна, сделать генеральную уборку — это самообман.

Ошибка № 3: попасть в ловушку перфекционизма

Когда хочется, чтобы все было идеально, мы получаем закономерный результат — теряем время. Оно все идет, а действие так и остается незавершенным. В этом случае важно суметь вовремя остановиться и придержать своего внутреннего перфекциониста.