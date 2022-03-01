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Опять провал: 5 ошибок, мешающих нам добиваться желаемого

Когда не сбываются мечты. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Дзынь! Вот она, замечательная идея! Мозг быстро выстроил дорожную карту из точки А в точку Б, воля собрана в кулак, ресурсы просчитаны, осталось только взять и... сделать. И ты не делаешь. Почему? О том, что мешает нам идти к задуманным целям, рассказывает эксперт «Лиза» Елена Крылова.

Для того чтобы научиться незамедлительно реализовывать свои планы, важно разобраться с тем, что именно их тормозит. Зачастую неэффективные сценарии содержат одну из ошибок, которые подробно описаны ниже.

Бывает и так, что сразу несколько проблем отделяют нас от результата. Небольшая инструкция: если ты нащупала два и более препятствия, не старайся решить их одновременно — действуй осознанно и не спеша.

Ошибка № 1: поставить перед собой слишком глобальные цели

Когда человек хочет воплотить в жизнь какой-то проект, он видит перед собой нечто огромное и непостижимое. Настолько, что неизвестно, как подойти к намеченному делу, с чего начинать и как продолжить.

Представим, что ты планируешь реализовать намеченное до 31 декабря, а сейчас только январь-февраль. Финиш так далеко, как для студента сессия в начале семестра: мозг не вмещает такой далекий горизонт, и мобилизоваться сложно. Длинный срок достижения цели только ухудшает ситуацию, и есть риск растерять мотивацию.

Варианты решения

Не ставить долгосрочную цель. Выбирай ту, которую можно реализовать за два-три месяца. Она должна быть легко достижима, чтобы затем перейти к следующей.

Не фиксировать слишком амбициозную цель. Например, написать книгу за три месяца — звучит нереалистично. Человек понимает, что не справляется в срок, и все дольше ждет, чтобы перейти к действию.

Не обозначать сразу много целей. На короткий период нужно ставить максимум одну-две и сохранять фокус на них. Всем соблазнам со стороны и тому, что претендует на твое время, решительно говори: «Нет!»

Ошибка № 2: позволить прокрастинации захватить тебя

Вторая ошибка логично вытекает из первой: мы постоянно откладываем на потом, если перед нами объемная цель, и кажется, будто работы столько, что и браться за нее не хочется. Начинается внутренний диалог: «Все это на мою голову?! Как же я все это закончу...» День за днем ты вздыхаешь и не знаешь, с чего начать.

Варианты решения

Чтобы избавиться от прокрастинации, важно разбить цель на маленькие самостоятельные действия, которые можно выполнять отдельно друг от друга. Много маленьких шагов выполняются легче, чем одно большое действие.

Действие питает действие и наоборот: чем дольше бездействуем — тем больше устаем. Не жди завтра и сделай первый шаг сегодня.

Не поддаваться на уловки скрытой прокрастинации. Она попытается убедить тебя, что другие действия важнее цели. Например, нужно написать статью, закончить отчет, а ты вспоминаешь про очень важные дела: помыть окна, сделать генеральную уборку — это самообман.

Ошибка № 3: попасть в ловушку перфекционизма

Когда хочется, чтобы все было идеально, мы получаем закономерный результат — теряем время. Оно все идет, а действие так и остается незавершенным. В этом случае важно суметь вовремя остановиться и придержать своего внутреннего перфекциониста.

Варианты решения

Сказать себе: «Сделано хорошо — лучше, чем идеально, но не до конца». Лучше закончить, даже если результат далек от идеала, чем тянуть резину и бесконечно оттачивать детали.

Научиться довольствоваться полученным результатом: обязательно похвали себя за то, что есть, за идею и творческий процесс.

Ошибка № 4: сделать ставку на многозадачность

Допустим, ты работаешь над проектом, параллельно отвечаешь на сообщения в чате и заглядываешь в социальные сети. В этот момент ресурс распыляется, и быстро наступает усталость. Этому есть научное объяснение: когда у мозга одновременно две и более задачи, он не способен качественно концентрироваться.

Варианты решения

Перейти к однозадачности. Начни ранжировать задачи по степени важности для твоей цели с учетом приоритетов. Что бы то ни было, выполняй это здесь и сейчас и ставь себе фиксированное время исполнения. Например, следующие два часа я разбираю почту и только затем приступаю к сообщениям в социальных сетях.

Развивать внимание. Фокусируйся только на очень важных делах и удерживай концентрацию.

Вспоминать о своей цели. Задавай себе вопрос: «Что мне это даст? Зачем мне это нужно?» Важность цели дает нужную мотивацию оставаться сконцентрированной и сохранять приоритеты.

Ошибка № 5: бояться провала

Например, тебе нужно позвонить клиенту, а ты вместо этого начинаешь торговаться с собой: «Вдруг он мне откажет? Вдруг он мне в лицо выскажет недовольство?» В результате таких внутренних «диалогов» мы сливаемся и не переходим к действию.

Возможно, подобное случалось в школе, когда провал или ошибка сопровождались высмеиванием, критикой, и этот опыт остался негативным якорем. Но даже в этом случае можно исправить ситуацию.

Варианты решений

Разделить результат своих действий и свою ценность. Она незыблема, как константа: что бы ни случилось, самоценность не зависит от твоих действий и результатов. Результат — это переменная. Он получен на этот день, но может меняться и быть самым разным.

Взять листок бумаги и выписать все свои провалы, которые запомнились за последние несколько лет. Напротив каждого провала напиши: что он помог понять; чему он научил; что помог осознать; что он дал для развития.

Перевести слово «провал» из негативной коннотации в позитивную. На самом деле, ошибки — это просто наш опыт. Мы его негативно оцениваем только потому, что он не дает ожидаемого результата.

Все наши неудачи — это возможность научиться большему. В начале нового проекта говори себе: «Каждая неудача приближает меня к успеху!» И повторяй эту фразу, как мантру. И главное, помни: если ты не начнешь воплощать задуманное сегодня, то завтра можешь так и не начать. Дерзай!

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