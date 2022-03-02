7 идей для весеннего макияжа: возвращение белых стрелок и розовый монохром

Белая подводка

Обратная стрелка лидирует в рейтинге бьюти-трендов 2022. Еще в прошлом году для создания такой стрелки визажисты Dior использовали темно-синий лайнер, а теперь перешли на светлую сторону. Над макияжем работал креативный директор Dior Питер Филипс. Он нанес яркий белый оттенок под веко, тем самым создал эффектный образ и мягко подчеркнул глаза. В остальном на лице был минимум макияжа, чтобы не отвлекать внимания от главной роли, пишет peopletalk.ru.

Черный лебедь 2.0

Тот самый показ Chanel, который раскритиковали за романтизацию насилия. Под прицел пользователей Сети попал макияж моделей шоу - растушеванные вокруг глаза черные тени. По словам создателей показа, это была отсылка к авангардному мейкапу начала XX века. Помимо растушеванных черных теней на моделях был и более трендовый вариант макияжа — двойные черные стрелки. Они нам напомнили стиль Натали Портман из «Черного лебедя».

Оммаж «Эйфории»

Подростковая драма про зумеров настолько укрепилась в поп-культуре, что не обошла стороной даже парижскую Неделю моды. На показе Schiaparelli повторили культовый макияж Ру (главной героини сериала) — серебристые слезы из глиттера. За созданием образа стояла визажистка Пэт Макграт. Кстати, для имитации слез она использовала серебряную фольгу и кристаллы Swarovski.

Хрустальные веснушки

На показе Fendi лица моделей были усеяны маленькими кристаллами, напоминающими россыпь веснушек. В остальном макияж был сведен к минимуму, за исключением нежно-розовых губ и уложенных бровей. Такой образ подойдет под тематическую вечеринку или фотосессию. А на весеннем солнце стразы будут переливаться, как капель.

Ресницы-перья

Романтичные образы моделей шоу Valentino визажисты дополнили макияжем с акцентом на глазах. В продолжение черной стрелки ресницы украшали легкие перья, а губы некоторых моделей отливали темно-сливовым оттенком. Кажется, Братья Грим писали песню «Хлопай ресницами и взлетай» именно на этот случай.

Идеальный мэтч

Любовь к оттенкам розового в этом году только набирает обороты. Например, визажисты Celia Kritharioti выбрали его главным цветом показа. Тени во внутренних уголках век, стрелки, румяна и губы, — весь макияж был исполнен в разных вариациях розового.

Выразительный румянец