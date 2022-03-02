Инфантилизм у подростков: как общаться с ними, чтобы избежать трагедий

Психологи полагают, что нынешнее поколение детей выросло инфантильным. Чрезмерная опека родителей, стремление позаботиться о наследниках до последних мелочей, опасения за их будущее приводят к странным последствиям. Дети начинают иначе воспринимать информацию, не могут сосредоточиться на выполнении одного дела, много отвлекаются, любой отказ воспринимают, как личную трагедию.

Некоторые специалисты даже утверждают, что донести свою мысль до таких подростков можно только в игровой форме. Даже если физически те давно переросли своих родителей.

Может ли инфантилизм и вытекающее из него полное непонимание между поколениями приводить к трагедиям, как было в случае с нижегородским стрелком? 18-летний юноша выстрелил из ружья в бабушку, а затем отправился убивать совершенно посторонних людей. Или как с происшествием в Петербурге, где 15-летний мальчик пытался убить племянницу, а затем и своих родителей?

5-tv.ru обратился к клиническому психологу и коучу Наталье Георгиевой с вопросом, возможно ли такое.

Откуда берется инфантилизм?

Ноги незрелого поведения подрастающего поколения растут из методов воспитания их родителей. Обычно такое случается, когда детям не разрешают принимать никаких самостоятельных решений. И чем дольше они будут убеждать себя, что их ребенок еще совсем маленький, тем выше риск.

«Это некая наивность в первую очередь и незрелость — в разных аспектах. В психологическом, эмоциональном, поведенческом фоне, — пояснила Наталья. — И все это является следствием того, что родители слишком сильно оберегают своего ребенка».

В итоге не только подростки, но и выросшие в тепличных условиях взрослые могут проявлять незрелый подход ко всем.

Первые «звоночки» инфантильности

Выявить инфантилизм порой не является возможным — он далеко не всегда имеет явные проявления.

«Внешне он может быть никак не выражен, а внутренне может быть очень сильный протест у самого ребенка с его внутренним „я“. И, соответственно, с теми взрослыми, что находятся рядом с ним», — рассказа Георгиева.

Поэтому важно периодически консультироваться не только у терапевта, но и у детского психолога. Определенные тесты позволяют выявить неявные сигналы в поведении подростков, показать наличие у него каких-то блоков, желания скрыть что-то от близких.

Есть и хорошая новость — вместо инфантилизма можно найти куда менее серьезную проблему. Например, когда ребенок стесняется выражать мнение или стыдится чего-то. Это тоже сложный момент, но работать психологу в такой ситуации гораздо проще.

«Если у него закрыт эмоциональный фон — скорее всего, это инфантилизм. А если он эмоционально открыт, а логически плохо рассуждает, то это уже совсем другая история», — пояснила Наталья.

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