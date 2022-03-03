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Названы шесть новых модных трендов 2022 года

Модный показ ФОТО: Shutterstock

Модный редактор Чарли Титер проанализировала образы манекенщиц, которые прошлись по подиуму на показе французского модного дома Dior, состоявшегося в рамках Недели моды в Париже. После этого эксперт составила список из шести вещей, которые, по ее мнению, станут новыми трендами в нынешнем сезоне.

Прежде всего Титер призвала читателей обратить внимание на сочетание спортивных велосипедок и прозрачной юбки. По ее словам, такое стилевое решение пришло на смену классическим комбинезонам. Вдобавок она заверила, что в моду войдет одежда в клетку, в том числе верхняя одежда. 

Помимо этого, широкую популярность обретут плиссированные юбки, которые присутствовали в шоу не только Dior, но и других брендов, таких как Rejina Pyo, Erdem, Sandy Liang, COS и других. Журналистка также порекомендовала приобрести стеганую куртку с поясом, которая подчеркивает талию.

Что касается аксессуаров, Титер подчеркнула, что модными станут так называемые оперные перчатки различных цветов. В заключение автор подборки заявила, что неотъемлемой частью гардероба женщин в 2022 году станут корсеты и бюстье, которые будут служить элементом как повседневных, так и вечерних образов.

В декабре стилисты портала Who What Wear предрекли шесть модных трендов 2022 года. Среди них, например, присутствуют куртки мужского кроя с воротником, галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов.

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