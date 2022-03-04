Женский гороскоп на неделю с 7 по 13 марта

Об этом нас предупреждают планеты и звезды. Наилучшая стратегия на ближайшие дни — наблюдение и сбор информации. Идти к мечте всегда удобнее, когда мы в тонусе.

Женщина-Овен

Прекрасным Овнам обязательно стоит уделить внимание своему душевному и физическому состоянию. Начинается время, когда нужно быть готовыми ко всему. Жизнь может измениться по щелчку пальцев. Не исключены простудные заболевания и беспричинная хандра. Чтобы избежать проблем со здоровьем, женщинам этого знака стоит демонстрировать больше физической активности и исключить из рациона энергетически вредные продукты. Новые возможности и впечатления ждут Овнов в любви, работе, бизнесе.

Женщина-Телец

На этой неделе Тельцов могут настигнуть искушения. Очень важно следить за своими желаниями и постоянно спрашивать себя: «Нужно ли мне это?». Достичь желаемого получится на волне энтузиазма и возросшей творческой активности. Астрологи советуют честно и объективно смотреть на вещи: это даст возможность удержаться на ногах. Не исключено, что Вселенная будет посылать женщинам этого знака особые знаки судьбы, так что нужно научиться отличать их случайностей. Успех на стороне прекрасных Тельцов.

Женщина-Близнецы

Близнецам желательно отбросить в сторону эмоции, избавившись от ложных иллюзий. Прежде чем начать что-то новое, необходимо сначала взвесить все за и против. Планы можно строить, но лучше сфокусироваться на создании прочной почвы под ногами. Еще эти женщины могут столкнуться с обманом с 10 марта. Астрологи советуют не доверять тем, кто этого не заслуживает. Под влиянием Меркурия многие слова могут восприниматься искаженно.

Женщина-Рак

У прекрасных Раков появятся силы начать игру по своим правилам. Это время, когда им нужно действовать решительно, смело, без задержек и сомнений. У женщин данного знака может быть немало сложных ситуаций в жизни, поэтому астрологи советуют усилить интуицию. Астрологи советуют женщинам-Ракам не плыть по течению, принимать важные решения и действовать максимально решительно. Разумнее всего будет не откладывать важные дела на потом.

Женщина-Лев

Женщинам этого знака можно смело устроить себе отдых, перенастроить энергетику и набраться сил. Пауза в делах сейчас полезна: получится абстрагироваться от суеты и заметить что-то новое и прекрасное в жизни. Это всё позволит Львам прекрасного пола разобраться в собственных желаниях и чувствах, а также перестать соответствовать образу одних из самых одиноких женщин по знаку Зодиака. Астрологи советуют лишь поработать над чувством такта и доброжелательностью. Чем добрее Львы будут к людям, тем сильнее изменится к лучшему их жизнь.

Женщина-Дева