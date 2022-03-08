Нашумевший документальный фильм «Аферист из Tinder» стал безумно популярным у женщин. Кто-то, возможно, научится на чужих ошибках, узнав себя, кто-то ужаснется, мол, как такое возможно, а кто-то позавидует счастливым мгновениям женщин, которые были в итоге обмануты. Как говорится, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад.
Советует психотерапевт: как не попасться на удочку к брачным аферистам из соцсетей
Фильм повествует о том, как Шимон Хают, который выдавал себя за Саймона Левиева в приложении знакомств Tinder, общался с женщинами из разных стран и обманным путем сумел получить от них около 10 миллионов долларов. Известно, что полученные обманным путем средства Хают тратил на свидания с другими женщинами и роскошный образ жизни.
В 2019 году Шимона Хаюта обвинили в преступлениях, совершенных в Израиле, и назначили ему 15 месяцев колонии за мошенничество. Однако уже через пять месяцев он вышел на свободу за хорошее поведение, стал бизнес-консультантом и продолжил вести Instagram, на который подписались более 200 тысяч человек.
Мы поговорили с психотерапевтом Моникой Аман и разобрались, почему так происходит: чего не хватает и чего хотят женщины, добровольно открывающие свои кошельки и отдающие деньги мужчинам?
Почему женщины безоговорочно доверяют мужчинам и отдают им деньги? И подобные истории стары, как мир.
Все события нашей жизни происходят согласно нашему внутреннему сценарию. Он создается годами и незаметно пропитывает нас и направляет наши действия. Нам годами твердят о том, что любовь – это случай или большая удача, а не нормальное право каждого человека на счастье.
Так вот, если представить женщину, которой показалось, что она выиграла джекпот, то как она себя будет вести? Какой сценарий этого события? Как правило, всех озолотить пока хватает ресурса, а потом удержать состояние эйфории как можно дольше.
Пока внутри живет сценарий, что это может случиться единожды и больше никогда, женщина вкладывает в роман все, что может и что не может тоже.
Могут ли тут играть роль сексуальные способности мужчины? Мол, за хороший секс ничего не жалко отдать.
Хороший любовник – это, безусловно, приятно. Впрочем, плохие любовники, должны отправляться на новые поиски, ведь кому-то они точно подойдут.
Готова ли женщина расплачиваться за интимные радости? Нет. Представь себе романтический ужин в ресторане и мужчину, который скрупулёзно рассчитывает, сколько он должна заплатить. Получилось? А теперь скажи: где твое сексуальное желание? Точно не в этом ресторане и не с этим мужчиной. Конечно, есть отношения, где изначально подразумевается подобный обмен, но это другая история.
Сейчас часто женщины зарабатывают, а мужчины вообще не стараются увеличить свой доход, довольны тем, что есть. И со временем проходит сексуальное желание друг к другу у обоих. Женщина не видит в нем добытчика, а она для него становится «мамочкой» по ощущениям. То есть желание есть долго только тогда, когда роли распределены традиционно: он приносит, она распределяет. Если это временно - он заболел, потерял работу - такого не случается. Женщине важно, чтобы в мужчине было реальное стремление быть кормильцем, для нее это привлекательно и сексуально.
А если такого не происходит, то из отношений ураганным ветром уносится хороший секс. Так мы устроены, и природа нас защищает от вымирания своими способами.
Анфиса Чехова у себя в Инстаграме написала, что ни в коем случае не стоит осуждать этих женщин, которые по первой просьбе мужчины берут для него кредиты или отдают свои сбережения. Мечту о прекрасном принце не задушишь и не убьешь?
Мир был бы совершенно бессмысленным, если бы мы утратили веру в сильных мужчин и вдохновляющих женщин. Притяжение полов всегда останется причиной появления новых жизней, проектов, творений. Пройти этот путь без ошибок – большая иллюзия, но стремиться к гармонии в отношениях – это свойство здоровой психики, и прекрасно, что оно возрождаемо даже после очень сложных падений.
Единственный рецепт от синяков и шишек в начале отношений – не влюбляться, пока мужчина реально не совершит каких-то действий для женщины. Мужчину для отношений женщина всегда выбирает сама. Волшебство заключается в том, чтобы выбрать и наблюдать, соответствует ли он представлению женщины о подходящем мужчине. Если нет, то легко попрощаться. Если опять «нет» - пересмотреть список ожиданий на предмет реальности. Вдруг там описан киногерой, который давно уже женат или качества явно противоречат друг другу: например, щедрый и рачительный или страстный и послушный.
И только тогда, когда из души услышишь тихое «да», можно влюбляться. Главное не перепутать голос души с воем гормональных сирен томящегося тела.
Женская роль издавна: принимать подарки от мужчин в виде золота, завоеванных стран, титулов и прочих земных благ. Ведь мужчина – всегда охотник и заботящийся. В данном случае роли изменились?
Мужчина рад быть охотником, но немного подзабыл, как это делать. Создалась некая иллюзия дефицита охотников, и добыча сама стала приходить в дом с борщом и заботой. Собственно, зачем себе создавать лишние неудобства и гоняться по полям, если все уже есть.
Приблизительно так и срабатывала схема афериста. Он всегда назначал первое свидание в месте, которое он выбирал сам, а затем руководил интенсивностью контактов, ссылаясь на занятость. Дичь всегда была на расстоянии вытянутой руки и просилась на ручки.
Стоит ли считать этих женщин жертвами?
Формально правоохранительные органы этого не признали – женщины добровольно отдавали свои средства. Схема была достаточно хорошо продумана и долго работала без сбоев. Поэтому закон в данном случае не оказался на их стороне.
И все же мне бы хотелось немного глубже рассмотреть сам понятие «психологии жертвы» - некоего свойства личности достаточно часто попадать в повторяющиеся сценарии неудачи. Мне близка цитата французского психоаналитика Локана о том, что "человек наслаждается бессознательно больше всего там, где сознательно он больше всего страдает".
Хорошим примером служат известные женские судьбы. Мэрилин Монро выбирала исключительно самых сильных мужчин – известного спортсмена, писателя и президента, но ее жизнь вряд ли можно назвать счастливой. Она с завидным постоянством становилась жертвой этих ярких мужчин, во многом сама провоцируя агрессию, расставания, которые привели к трагическому концу.
У людей, склонных к позиции жертвы, есть некая подмена цели – получение удовольствия от страдания, а не от радости. Корни этого часто уходят в детство, когда потребности маленького ребенка не удовлетворяются всесильными родителями или их и вовсе нет, как это было в жизни Мерлин Монро.
В романе Марка Твена «Гекельберри Финн», отец, убедившись, что маленький Гек научился читать, с гневом рвет книгу, объясняя, что все в их семье были безграмотны. Гек понял, что его успех – источник ревности и прямое оскорбление для родителей, а единственный способ быть лояльным и верным семье, это прожить жизнь безграмотным.
В зрелом возрасте «психология жертвы» бессознательно подталкивает людей в ситуации, где некий всесильный рок в любом обличии, даст им возможность получить удовольствие от страдания, а они смогут проявить, казалось бы, лучшие человеческие качества – верность и преданность.
Кто-то сказал, что аферист из Тиндера ничего дорого не дарил этим женщинам. Да, он брал их с собой в поездки, но это он делал для себя, а женщина выступала лишь приложением. Получается, что для женщин такие мужчины ничего не делают?
В основном он раздавал обещания и демонстрировал свою надежность, чтобы вызвать доверие. Справедливости ради нужно отметить роскошные букеты, о которых упоминают героини фильма. В планы афериста и не входили инвестиции в чувства, а, значит, и подарки.
Подарки, как правило, — это проявление душевной и эмоциональной щедрости, а мужчины, настроенные только на себя, к этому не склонны. Никогда. Люди с нарциссическим расстройством личности влюблены в грандиозный образ себя и безжалостно манипулируют с людьми для поддержания собственной мании величия. Они дерзки, внезапны, эгоцентричны и требовательны, а самое главное – на первый взгляд очень привлекательны, поскольку делают все возможное для создания и поддержания идеального образа себя.
Есть определение любви такое: любовь – это эмоции, которые я испытываю с конкретным человеком. Если следовать этому определение, то женщины испытывали эмоции, в которых нуждались, видимо, с этим Саймоном, и им было хорошо. Стоит ли обвинять Саймона и остальных брачных аферистов во всех смертных грехах?
Истории этих женщин наполнены всеми эмоциями до предела. Это невозможно отменить или переделать. Несчастная любовь остается несчастной любовью. Внешне может казаться, что с Саймоном американские горки были круче, но психике это не так важно. Похмелье от дорогого шампанского ничем не отличается от обычного.
Женщинам удалось вывести его на чистую воду и не чувствовать себя уникальными в своей неслучившейся сказке, а это очень важно: часто мы заблуждаемся и думаем, что только с нами происходит что-то плохое, и это создает еще большие проблемы.
Саймона обвинять бесполезно, а вот обрести навык закрывать дверь перед любыми нарциссами, было бы очень хорошо.
Мне всегда казалось, что вера в прекрасного принца, который осчастливит, решит все проблемы, свойственна русским женщинам, живущим с алкоголиками, неудачниками. Но тут и скандинавские женщины, которые являются символом независимости и самостоятельности. Дело не в национальности, а каждый хочет любви и сказки?
Стремление к счастливой женской судьбе свойственно почти всем женщинам. Представление о ней разнится в зависимости, от национальности вероисповедания, привычных семейных ценностей.
В фильме четыре героини, и каждая искала свое. Первая – любви и традиционной семьи с патриархальными ценностями, вторая – образ жизни, который ей недоступен, третья – партнера в бизнесе и жизни, а четвертая – спонсора проекта под названием жизнь. Она, кстати, сама бросила Саймона, узнав об его изменах.
Почему он выбирал их? Думаю, из прагматичных соображений – знание английского языка, финансовый потенциал и его предпочтения во внешности. Все героини внешне немного схожи – блондинки с голубыми или серыми глазами.
Почему они выбирали его? Каждой он предлагал то, что она искала. Все предпочтения были описаны в их профиле и это не составляло большого труда.
Есть прекрасный сериал «Казанова» о брачном аферисте времен СССР. И одна из так называемых жертв, обманутых мужчиной, говорит: чего ей на него сердиться или подавать заявление в милицию, если она прожила с ним несколько счастливых дней, о которых будет вспоминать до конца жизни? Плохо ли это?
У каждой женщины свои стандарты – кто-то верит, что ей уготовано несколько счастливых дней, а другие через тернии создают счастливые семьи. И всегда должны быть те моменты, о которых хочется вспоминать и вспоминать. Жизненно то, что дарит радость от удовольствия.
Общество тогда и до сих пор не готово реально поддерживать женщину в ее стремлении к достойной жизни. Женщину в лучшем случае потребляют, и часто за это осуждают, а не боготворят.
Возможно, женщина, отказавшаяся отправляться в милицию, более мудра. Она сохранила свою радость и избежала совершенно предсказуемых потных мыслей представителя правопорядка.
Есть ли советы, как избежать попадания в сети таких вот Саймонов?
Женщина - это источник энергии для мужчин. Если не забывать о том, что они в нас нуждаются не меньше, чем мы в них, то мы сможем входить в отношения с любовью, а не с голодом по ней. Женщина - сама есть любовь, ей не надо никому ничего доказывать. Если помнить об этом, то Саймонам будет до нас не добраться.