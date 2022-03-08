Советует психотерапевт: как не попасться на удочку к брачным аферистам из соцсетей

Фильм повествует о том, как Шимон Хают, который выдавал себя за Саймона Левиева в приложении знакомств Tinder, общался с женщинами из разных стран и обманным путем сумел получить от них около 10 миллионов долларов. Известно, что полученные обманным путем средства Хают тратил на свидания с другими женщинами и роскошный образ жизни.

В 2019 году Шимона Хаюта обвинили в преступлениях, совершенных в Израиле, и назначили ему 15 месяцев колонии за мошенничество. Однако уже через пять месяцев он вышел на свободу за хорошее поведение, стал бизнес-консультантом и продолжил вести Instagram, на который подписались более 200 тысяч человек.

Мы поговорили с психотерапевтом Моникой Аман и разобрались, почему так происходит: чего не хватает и чего хотят женщины, добровольно открывающие свои кошельки и отдающие деньги мужчинам?

Моника Аман Фото: личный архив

Почему женщины безоговорочно доверяют мужчинам и отдают им деньги? И подобные истории стары, как мир.

Все события нашей жизни происходят согласно нашему внутреннему сценарию. Он создается годами и незаметно пропитывает нас и направляет наши действия. Нам годами твердят о том, что любовь – это случай или большая удача, а не нормальное право каждого человека на счастье.

Так вот, если представить женщину, которой показалось, что она выиграла джекпот, то как она себя будет вести? Какой сценарий этого события? Как правило, всех озолотить пока хватает ресурса, а потом удержать состояние эйфории как можно дольше.

Пока внутри живет сценарий, что это может случиться единожды и больше никогда, женщина вкладывает в роман все, что может и что не может тоже.

Могут ли тут играть роль сексуальные способности мужчины? Мол, за хороший секс ничего не жалко отдать.

Хороший любовник – это, безусловно, приятно. Впрочем, плохие любовники, должны отправляться на новые поиски, ведь кому-то они точно подойдут.

Готова ли женщина расплачиваться за интимные радости? Нет. Представь себе романтический ужин в ресторане и мужчину, который скрупулёзно рассчитывает, сколько он должна заплатить. Получилось? А теперь скажи: где твое сексуальное желание? Точно не в этом ресторане и не с этим мужчиной. Конечно, есть отношения, где изначально подразумевается подобный обмен, но это другая история.