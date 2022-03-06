Никогда не покупайте это! ТОП-5 самых опасных и ядовитых комнатных растений

Комнатные растения вряд ли могут нести в себе что-то плохое, ведь они — источник уюта, красоты и пользы для людей. Так считали многие до того момента, пока ученые не выяснили: среди зеленых «домашних любимцев» есть и те, что буквально высасывают силы из своих хозяев и нередко могут способствовать развитию серьезных болезней.

Среди прочих, эксперты выделяют ТОП-5 самых опасных как для людей, так и для животных комнатных растений.

Крото

Кротон, также известный как Кодиеум, считается одним из самых ядовитых комнатных растений. А все из-за особого строения стеблев и листьев, в которых содержится концентрированный белый сок. При попадании на слизистую или кожу он провоцирует серьезный ожог. Несмотря на то, что человеку проглотить эту жидкость в смертельных дозах просто невозможно, для пушистых домашних питомцев даже некоторое количество может оказаться губительным.

Диффенбахия

Этот цветок очень популярен благодаря своей неприхотливости: хозяину не придется воссоздавать для него особый температурный режим, а также носить из комнаты в комнату, чтобы ловить солнечные лучи. Однако этот его плюс перекрывает жирный минус: даже минимальное количество сока диффенбахии, попавшее в слюну, может вызвать сильнейший отек горла, спровоцировать паралич голосовых связок, проблемы с желудком и даже с сердцем.

Специалисты советуют: в случае, если вам очень понравилось данное растение, лучше поставьте его на полку повыше, чтобы исключить всякие контакты.

Монстера

Само название этого растения — Монстера — напоминает производные от слова «монстр». Впрочем, как утверждают ученые, это так и есть. Помимо того, что этот цветок потребляет колоссальное количество кислорода, вследствие чего его буквально не хватает в помещении, оно может нанести и физический ущерб. Если присмотреться, на листьях Монстеры можно заметить маленькие шипы, способные ранить детей и домашних животных.

Плющ

Красивый вьюнок также опасен для здоровья человека и животных. При контакте с любой частью растения, будь то листья или стебель, возникает серьезное раздражение, более похожее на химический ожог. А виной всему урушиол — особая маслянистая смесь токсинов, которой и наполнен плющ. Так, даже дым от горящих листьев этого растения может вызвать серьезные осложнения: затрудненность дыхания, головные боли и воспаление слизистых.

Цикламен