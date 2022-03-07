Диетолог назвала идеальные овощи для похудения

Врач-диетолог назвала овощи, которые следует включить в свой рацион желающим похудеть.

Так, в список вошли различные салаты, включая айсберг, рукколу, лук и прочие, особенно полезны шпинат и сельдерей. В них содержится много клетчатки, фолиевой и аскорбиновых кислот. Также они богаты калием, который является мочегонным средством. В связи с этим шпинат, например, не рекомендован людям с мочекаменной болезнью.

Для того чтобы полезные вещества лучше усваивались, Пугачева советует заправлять салаты небольшим количеством растительного масла.

Также идеальным для похудения овощем является капуста, причем любые ее виды. Она является источником пищевых волокон, витаминов С, U, РР, сульфорафана, кальция и магния. Не менее полезной является и квашеная капуста.

«В ферментированном виде (а квашеная капуста как раз такая) она несет дополнительную пользу для полезных микробов кишечника, роль которых в синтезе витаминов, усвоении питательных веществ и даже контроле аппетита трудно переоценить», — цитирует диетолога сайт KP.RU.

По словам Пугачевой, без опасения прибавить лишние килограммы в рацион следует включить свеклу вместе с ботвой.

«Клетчатка и фруктовые кислоты стимулируют пищеварение, заметное количество магния, марганца, калия помогают поддержать энергетический обмен, передачу нервных импульсов на должном уровне», — отметила она.

Также обнаруженные в красной свекле пигменты и неорганические нитраты имеют антиоксидантные свойства и снижают артериальное давление.

Замыкают список термодженики — так называемые «горячие» овощи с острым или пряным вкусом. Это имбирь, перец чили, хрен и горчица, а также лук и чеснок. Они оказывают на организм антисептическое, антиоксидантное и стимулирующее действие.