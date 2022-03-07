Чем заменить мясо: 12 продуктов, в которых белка еще больше

Чем активнее твой образ жизни, тем больше требуется белка. Усредненная формула такова: в день человеку нужно 0,8 грамма протеина на килограмм веса (правило не распространяется на детский организм).

Считается, что получить необходимое количество белка можно только из продуктов животного происхождения. Но для вегетарианцев у нас есть хорошие новости. Существует немало продуктов, в которых белка не меньше, чем в мясе, пишет wday.ru.

1. Черные бобы

Одна порция содержит 15 граммов белка. Это столько же, сколько в 50 граммах свиной корейки или в двух куриных голенях. Кроме того, черные бобы – отличный источник клетчатки, витаминов и минералов. Они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а еще в них мало жира.

Что приготовить: основа для вегетарианского бургера, хрустящие тако из бобов, основа для супов.

2. Лимская фасоль

Разновидность белой фасоли. Обладает сливочным вкусом, из-за чего такую фасоль еще называют масляной. В этой фасоли много пищевых волокон, а также железа, магния и кальция. белков, жиров и витаминов. В одной порции приготовленной фасоли 14 граммов белка - это полпорции яичницы.

Что приготовить: лимскую фасоль часто используют для жарки, тушения. Ее также можно использовать как основу для вегетарианского бургера. Или приготовить вкуснейший суп из фасоли, заменив ею мясо.

3. Миндаль или масло миндаля

60 граммов миндаля или 1 столовая ложка миндального масла содержат 12 граммов белка – столько же, сколько 400 мл молока. В миндале множество питательных веществ, минералов, антиоксидантов и витаминов. Миндальное масло содержит кальций, магний, железо.

Что приготовить: миндальное масло отлично сочетается с яблоками, грушами или бананами. Можно добавить ложку масла в коктейль или овсянку, намазать масло на тост или съесть прямо из банки.

4. Чечевица

Так же, как и бобы, чечевица – отличный источник белка. В одной порции 18 граммов протеина – больше, чем в гамбургере. А еще в чечевице много клетчатки, витаминов и минералов.

Что приготовить: суп из красной чечевицы с карри, кашу, котлеты из чечевицы.

5. Темпе

Этот ферментированный продукт из соевых бобов - один из основных ежедневных продуктов на Шри-Ланке и в Индонезии, который богат белком. Во время приготовления в сою добавляют особую грибковую закваску. Под воздействием грибка соевая масса становится вязкой и плотной, почти как мясо. По вкусу готовый темпе часто сравнивают с орехами и грибами. А для многих темпе - отличная замена курицы или бекона. Для сравнения: в порции темпе - 33 грамма белка, а в кусочке бекона всего 4 грамма. По количеству белка темпе обгоняет и тофу. К тому же, благодаря ферментации он легче переваривается.