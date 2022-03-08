14 продуктов, которые вредят зубам больше, чем сахар

Думаете, сахар – единственная опасность для ваших зубов? Как говорится, пришла беда, откуда не ждали. Стоматологи составили список продуктов, которые грозят кариесом не меньше, чем сахар.

Сухофрукты

«Сухофрукты – это как конфеты, – говорит Стивен Стефанак, стоматолог, профессор Мичиганского университета. — Они липкие и содержат большое количество сахара. А значит, сахар застревает между зубами – идеальные условия для развития кариеса. Советую оказаться от такого лакомства в пользу свежих фруктов».

Газировка

Вы наверняка знаете, что кола и содовая – не лучший напиток для ваших зубов, но вряд ли осознаете все масштабы угрозы. Всего 350 мл напитка содержит 39 г сахара – почти 10 чайных ложек! Но это не единственная проблема. Сладкая газировка содержит кислоту, которая может разрушить эмаль. Хуже всего, если вы будете пить содовую в течение всего дня: это увеличивает воздействие сахара и кислоты на ваши зубы.

Соки

Как и содовая, пакетированные соки содержат кислоту и сахар. Так, стакан сока может содержать 10 чайных ложек сахара, который становится отличной питательной средой для бактерий и приводит к кариесу. Если же без соков вам жизнь не мила, пейте хотя бы яблочный. Как правило, в нем меньше всего сахара.

Томатный соус

Помидоры полезны, но они же обладают повышенной кислотностью. А спагетти с томатным соусом удваивает ущерб для эмали. Кислота плюс углеводы, которые подпитывают бактерии, – ощутимый удар по зубам. Поэтому стоматологи советуют заметить пасту с томатным соусом на макароны с сыром.

Бутилированная вода

Признайтесь, уж воду-то в этом списке вы явно не ожидали увидеть. А между тем даже простая вода без сахара может содержать минералы, добавленные для вкуса, которые увеличивают ее кислотность. Поэтому обращайте внимание на значение ph на упаковке – норма 7−7,5. Или используйте фильтрованную воду из-под крана.

Яблочный уксус

Яблочный уксус разрекламировали как отличное средство для детокса. Вот только высокая кислотность этого продукта наносит серьезный вред эмали. Так что если решили почистить организм, всегда разбавляйте уксус водой, пейте его за один присест и хорошо полощите рот после.

Кофе, чай и фраппе

Кофе и чай, быть может, ваши главные спутники по утрам, но они точно не друзья вашим зубам. Оба напитка кислотны, а еще мочегонны, а значит, могут привести к сухости во рту. Между тем слюна естественным образом очищает поверхность зубов. Так что ее недостаток приводит к размножению бактерий.

Ну а холодный кофейный напиток фраппе еще хуже, потому что в нем очень много сахара. Впрочем, тщательное полоскание после чаепития поможет сохранить ваши зубы.

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