Иногда хозяйка может переборщить с ингредиентами для супа. Блюдо может получиться излишне густым. Как же правильно его разбавить? Кулинары не советуют добавлять в бульон воду. Это испортит вкус супа, пишет mir24.tv.
Кулинарная хитрость: как правильно разбавлять суп
Кулинарная хитрость: как правильно разбавлять суп
Идеально: если в морозилке у хозяйки есть небольшие пакеты с замороженным бульоном. Это отличная заготовка, которая позволяет не только исправить блюдо, если оно слишком густое, но и в случае, если вы пересолили или переперчили суп.
Если такой заготовки нет, тогда возьмите кусок мяса из супа и просто в отдельном сотейнике поварите его 15-20 минут. Добавьте бульон и поварите суп еще минут 10.
Когда нет другого варианта, кроме воды. Тогда она обязательно должна быть фильтрованной, кипяченой и горячей. После добавления воды суп еще нужно поварить. Если разбавить его сырой водой, блюдо скиснет, поскольку в ней много бактерий. Поэтому воду в кастрюлю в начале приготовления супа лучше наливать с запасом.