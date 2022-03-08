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Кулинарная хитрость: как правильно разбавлять суп

Limon.ee
Кулинарная хитрость: как правильно разбавлять суп
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Суп
Суп Фото: Shutterstock

Иногда хозяйка может переборщить с ингредиентами для супа. Блюдо может получиться излишне густым. Как же правильно его разбавить? Кулинары не советуют добавлять в бульон воду. Это испортит вкус супа, пишет mir24.tv.

Идеально: если в морозилке у хозяйки есть небольшие пакеты с замороженным бульоном. Это отличная заготовка, которая позволяет не только исправить блюдо, если оно слишком густое, но и в случае, если вы пересолили или переперчили суп.

Если такой заготовки нет, тогда возьмите кусок мяса из супа и просто в отдельном сотейнике поварите его 15-20 минут. Добавьте бульон и поварите суп еще минут 10.

Когда нет другого варианта, кроме воды. Тогда она обязательно должна быть фильтрованной, кипяченой и горячей. После добавления воды суп еще нужно поварить. Если разбавить его сырой водой, блюдо скиснет, поскольку в ней много бактерий. Поэтому воду в кастрюлю в начале приготовления супа лучше наливать с запасом.

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