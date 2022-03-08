Кулинарная хитрость: как правильно разбавлять суп

Идеально: если в морозилке у хозяйки есть небольшие пакеты с замороженным бульоном. Это отличная заготовка, которая позволяет не только исправить блюдо, если оно слишком густое, но и в случае, если вы пересолили или переперчили суп.

Если такой заготовки нет, тогда возьмите кусок мяса из супа и просто в отдельном сотейнике поварите его 15-20 минут. Добавьте бульон и поварите суп еще минут 10.