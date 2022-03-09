Какое нижнее белье опасно носить для женского здоровья

При покупке нижнего белья женщины, как правило, выбирают то, что усиливает их сексуальность и подчеркивает достоинства фигуры. Несмотря на внешние параметры, важно подходить к выбору белья с точки зрения его безопасности. Ведь даже красивый комплект может как минимум доставить дискомфорт, а как максимум привести к проблемам со здоровьем. От каких фасонов лучше воздержаться, чтобы не навредить себе?

Бюстгальтеры не по размеру

Примерка белья убережет вас от неприятных последствий! Воздержитесь от покупки бюстгалтеров с косточками и пуш-апом. Они опасны нарушениями кровообращения и лимфотока, которые впоследствии могут привести к развитию новообразований.

Утягивающее белье

Несмотря на то, что оно помогает выглядеть его обладательнице стройнее и привлекательнее, регулярная носка может спровоцировать нарушение работы внутренних органов.

Трусики-шорты неправильного размера

Такие варианты белья могут сдавливать бедра и спровоцировать варикозное расширение вен.

Яркое белье