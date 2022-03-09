Ср, 9.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Krasotka
Otsing

Какое нижнее белье опасно носить для женского здоровья

Krasotka.ee
Какое нижнее белье опасно носить для женского здоровья
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Бюстгальтер. Иллюстративное фото
Бюстгальтер. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Называем важные критерии при выборе бюстгальтеров и трусиков, чтобы не навредить себе, пишет Пятый канал.

При покупке нижнего белья женщины, как правило, выбирают то, что усиливает их сексуальность и подчеркивает достоинства фигуры. Несмотря на внешние параметры, важно подходить к выбору белья с точки зрения его безопасности. Ведь даже красивый комплект может как минимум доставить дискомфорт, а как максимум привести к проблемам со здоровьем. От каких фасонов лучше воздержаться, чтобы не навредить себе?

Бюстгальтеры не по размеру

Примерка белья убережет вас от неприятных последствий! Воздержитесь от покупки бюстгалтеров с косточками и пуш-апом. Они опасны нарушениями кровообращения и лимфотока, которые впоследствии могут привести к развитию новообразований.

Утягивающее белье

Несмотря на то, что оно помогает выглядеть его обладательнице стройнее и привлекательнее, регулярная носка может спровоцировать нарушение работы внутренних органов.

Трусики-шорты неправильного размера

Такие варианты белья могут сдавливать бедра и спровоцировать варикозное расширение вен.

Яркое белье

Сложно вычислить «на глаз», но задумайтесь — возможно при его производстве использовали опасные красители, которые могут вызвать аллергические реакции и дерматит.

Ключевые слова
Наверх