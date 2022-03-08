Дерзкий снимок: эстонская фитнес-красотка отмечает Женский день

"Я женщина и вижу тебя. Я вижу тебя. Я вижу грусть, которая смотрит на меня, когда ты улыбаешься. Я вижу те шрамы, которые ты ревниво прячешь, скрывая их. Даже стены, которые ты возвела вокруг себя - они так высоки, но я все равно вижу тебя. Я вижу боль, которую ты похоронила глубоко внутри. Может быть, ты уже и не помнишь ее, и только во снах продолжаешь ее видеть...", - размышляет Кууснымм в социальных сетях.