8 марта - Международный женский день, поэтому фитнес-красотка Кайса Кууснымм решила порадовать своих подписчиков шикарным снимком!
Дерзкий снимок: эстонская фитнес-красотка отмечает Женский день
Кайса Кууснымм - эстонский фитнес блогер, которая живет в Таиланде со своим мужем, поделилась довольно мотивирующим и глубоким постом по поводу праздника.
"Я женщина и вижу тебя. Я вижу тебя. Я вижу грусть, которая смотрит на меня, когда ты улыбаешься. Я вижу те шрамы, которые ты ревниво прячешь, скрывая их. Даже стены, которые ты возвела вокруг себя - они так высоки, но я все равно вижу тебя. Я вижу боль, которую ты похоронила глубоко внутри. Может быть, ты уже и не помнишь ее, и только во снах продолжаешь ее видеть...", - размышляет Кууснымм в социальных сетях.
"Но я женщина, я уже познала, кто я. И меня нельзя использовать, мной нельзя владеть! Я - женщина", - добавила она и поздравила всех женщин с Женским днем.
Спортсменка, занимающаяся фитнес-бикини, и блогер, чья девичья фамилия Абнер, вышла замуж за культуриста Райго Кууснымма 21 июля 2021 года. Вскоре после свадьбы пара переехала жить в Таиланд.