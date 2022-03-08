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У эстонского певца и известной фитнес-тренера родилась дочь!

Krasotka.ee
У эстонского певца и известной фитнес-тренера родилась дочь!
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Rein ja Monika Kahro.
Rein ja Monika Kahro. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

«Моя жизнь приобрела совершенно новый смысл!» - пишет Моника, жена певца Рейна Кахро из музыкальной группы Noorkuu. У пары родилась дочь, пишет Elu24.

«Наша маленькая принцесса родилась в пятницу», - сообщила Моника Кахро в социальных сетях. Новорожденной дали имя Лара. «Огромное спасибо тебе, Мир, за этот чудесный дар - создавать жизнь с помощью собственного тела», - добавила Моника.

Моника Кахро, персональный тренер и консультант по питанию, объявила о том, что она и ее муж ждут ребенка в конце августа прошлого года. После этого она поделилась летней фотографией, на которой еще ничего не предвещает, и рассказала о том, как последующие изменения тела повлияли на нее.

"Это путешествие было очень увлекательным для меня, - сказала Кахро. "Это очень утомительно для тела, но это так многому научило", - делится женщина, говоря о беременности.

Поэтому Кахро советует женщинам прислушиваться к своему организму. "Изменения, которые вы пережили со своим телом за свою жизнь, сделали вас тем, кем вы являетесь сегодня", - говорит она.

Цените и дорожите изменениями, говорите им "да" с любовью,

- призывает Моника женщин продумать все до мелочей, прежде чем что-то менять.

Рейн Кахро, солист группы Noorkuu, и фитнес-тренер Моника поженились в Дубае в начале прошлого года. Они уже прожили вместе четыре года.

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