Сколько бананов в день нужно есть, чтобы похудеть и улучшить зрение

Если съедать хотя бы один-два банана в день, можно не только поддержать здоровье, но и улучшить состояние организма, пишет Eat This, Not That. Эксперты Национального института здравоохранения из США выяснили, что бананы благодаря содержанию витамина А защищают глаза, поддерживает нормальное зрение и работают над повышением его остроты в ночное время. При этом правило «больше — лучше» здесь не работает. Если есть слишком много бананов, не за горами дисбаланс питательных веществ и, соответственно, нежелательные колебания веса, пишет Пятый канал.

Здоровье кишечника

Одним из способов стабилизировать микрофлору кишечника могут стать бананы. Состояние ЖКТ заметно сказывается на самочувствии, поэтому так важно за ним следить. Авторы статьи, ссылаясь на исследования, говорят о стойком крахмале в составе фрукта, который способствует выработке очень важных для здоровья кишечника короткоцепочечных жирных кислот. Они в свою очередь стабилизируют работу кишечника и микрофлору.

Помощь в похудении

Бананы как перекус гораздо лучше булочки, хотя не менее сытные и аппетитные. Содержание в этих фруктах большого количества клетчатки и белка крайне полезно для желающих сбросить вес. Бананы дают чувство насыщения на долгое время, но при этом в одном плоде всего 100 калорий. Кроме того, он заряжает энергией и борется с чувством усталости в течение всего дня.

Красивая кожа

В бананах целый клад полезных веществ, витаминов и микроэлементов. Содержащиеся в них минералы, особенно марганец, помогает бороться с морщинами, сухостью кожи, угрями за счет своего особого умения повышать уровень коллагена. Можно и съесть этот желтый фрукт, а можно сделать из него натуральную маску и освежить лицо. Бананом можно дополнять состав многих хенд-мейд косметических средств.

Сила сердца

Бананы известны высоким содержанием калия, который, в том числе, укрепляет сердце. И для качественной поддержки главного мотора тела нужен всего один фрукт. Важно, чтобы он входил в меню ежедневно и на постоянной основе. Тогда, вероятно, не придется заменять его препаратами калия. Богатая этим элементом диета на 27% снижает риск сердечных болезней.

Острота зрения

Принято считать главными защитниками глаз морковь и чернику. Но в Национальном институте здоровья настаивают, что содержащийся в бананах витамин А круглые сутки спасает зрение и делает его устойчивым к нагрузкам. А если есть каждый день морковь, кожа приобретает оранжевый оттенок. Так что можно смело заменить ее всего одним бананом.