Названы годы рождения женщин, обладающих необъяснимой притягательностью

На притягательность женщины влияет не только внешность, характер и интеллект, но и год, в который она родилась. Сильнее остальных притягивают мужчин представительницы прекрасного пола, рожденные в годы пяти знаков китайского гороскопа.

Год Крысы

Женщины, рожденные в год Крысы, отличаются приятной внешностью и внутренней харизмой, они без особых усилий могут влюбить в себя любого мужчину. Им необязательно делать укладку и дефилировать в мини и неудобных шпильках, они способны свести мужчину с ума, даже в мешковатой одежде и без грамма косметики. Более того, представительницы прекрасной половины человечества, рожденные под этим знаком, обладают необычайном шармом, а их грация и утонченность не могут оставить сильный пол равнодушным.

Год Быка

Женщины, которым повезло родиться в год Быка, — настоящий магнит для мужчин, их энергетика настолько сильная, что стоит им появиться в компании других представительниц прекрасного пола — все взгляды сильной половины человечества будут обращены на них. Рожденных под этим знаком, по праву можно назвать роковыми женщинами, им свойственно разбивать мужские сердца. При этом женщина-Бык, как правило, не нуждается в чужой поддержке, ее волевой характер позволяет ей справляться с жизненным трудностям, даже если рядом нет спутника жизни.

Год Козы

Рожденные под эти знаком знают все о модных трендах, они всегда в курсе о новинках в индустрии красоты, они не боятся идти на эксперименты и готовы попробовать на себе все новые косметические процедуры. Но секрет их притягательности кроется не столько в привлекательной внешности, а скорее во внутренней силе. Женщины, появившиеся на свет в этот год, умеют преподносить себя, они показывают свои положительные стороны и грамотно скрывают недостатки.

Год Обезьяны

Харизма этих женщин бьет ключом, они с легкостью заводят новые знакомства, такой женщине ничего не стоит первой заговорить с мужчиной и даже пригласить его на свидание. Рожденные в этот год покоряют представителей сильного пола своей многогранностью и любознательностью, они могут не отличаться выдающимися талантами или привлекательной внешностью, но это не мешает им влюблять в себя мужчин сотнями.

Год Лошади