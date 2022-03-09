Читай по губам: главные оттенки помад весны 2022

Помада всегда была особенным предметом женской косметички. Да что там предметом! Она — настоящий помощник, способный придать лицу свежесть или праздничный вид. Например, популярная актриса Скарлетт Йоханссон считает, что помада нередко бывает важнее наряда: «В моей сумочке всегда есть красная помада. Я никогда не могу предугадать, когда меня позовут на какое-то мероприятие. И, конечно, при параде я хожу не всегда. Но красная помада решает все проблемы».

Бери пример с голливудской звезды — положи в сумку помаду. А вот какого оттенка она будет? Сейчас подскажем. Представляем топ-4 модных оттенка помад весны 2022.

Розовый

Один из главных цветов, который имеет широкую палитру тонов, входящих в список тенденций. Естественность и натуральность — именно это слагаемые стильного образа. Если ты влюблена в нюдовый макияж, то на губах используй светло-розовые оттенки.

Пыльная роза станет отличным решением, когда хочется выразительный, но невесомый визаж. Желаешь ярких красок? Возьми взбалмошную фуксию — она подойдет для смелого дневного или вечернего макияжа.

Красный

Мантра Йоханссон в деле — красный не покидает тренды. Ты уже наверняка знаешь, что этот цвет помады идет абсолютно всем: главное найти свой оттенок. Девушкам с очень светлой кожей подойдут винные или ягодные. Обладательницам кожи бежевого тона стоит обратить внимание на коралловые, кирпичные или коричневато-красные. Тем, у кого ярко-выраженный загар и смуглая кожа разрешено экспериментировать с пурпурными, огненно-красными и даже морковными.

Винный

Темные, насыщенные и глубокие цвета на губах тоже в тренде. Имей в виду, что они «стремятся убежать», поэтому для стойкости используй карандаш. Но если помада все же немного смазалась — не паникуй. Ты все еще в тренде! На многих показах популярных брендов губы моделей были словно зацелованы. Такой стиль продиктован самой жизнью с ее реалиями — ношение маски легко производит такой эффект.

Фиолетовый