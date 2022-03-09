Как модно одеваться и грамотно сочетать вещи: универсальные правила от стилиста

Как научиться модно одеваться и сочетать одежду? Вопрос, который волнует любую девушку. Одежда может стать продолжением твоего «я», возможностью выразить свой характер, показать вкус. Но может проявить обратный эффект, если будет подобрана неправильно. Для того, чтобы разобраться в том, как грамотно составлять гардероб, в котором не будет грубых ошибок и нелепых нарядов, «Лиза» поговорила с fashion-экспертом, дизайнером Назом Маером.

Как красиво сочетать одежду

Существуют тысячи разных способов, которые вряд ли можно перечислить. Дело вкуса или игра по правилам? Однозначно не ответить. Ты должна находить «золотую середину», где ключевые аспекты стиля и грамотного составления лука будут переплетаться с индивидуальностью, самовыражением.

Если обратиться к практике, то рассмотрим несколько вариантов отличных сочетаний предметов одежды, которые наверняка найдутся в гардеробе у каждой девушки и будут уместны весной 2022.

Графическая футболка + блейзер + джинсы

Этот образ будет отлично работать с кроссовками, но для более особого случая, например, вечернего свидания, поменяй спортивную обувь на каблуки. Планируешь воскресный бранч с друзьями? Надень классические плоские туфли. Именно такая универсальность делает создание идеального наряда легким делом. Просто меняем обувь, а вместе с ней — настроение аутфита.

Леггинсы + длинный кардиган + свободная футболка

Комбо из леггинсов с мешковатой футболкой или толстовкой — один из самых популярных вариантов повседневного стиля. Однако этот наряд может пройти по тонкой грани между модным и небрежным видом. В чем секрет успеха? Не надевай леггинсы в дуэте с толстовкой. Вместо этого возьми свободную футболку и длинный кардиган. Дополни образ лоферами или туфлями, чтобы придать ему нарядность.

Платье-футболка + джинсовая куртка + кроссовки

Джинсовая куртка, несмотря на свою непринужденность, более плотно прилегает к телу, составляя отличный контраст со свободным платьем-футболкой. Это делает общий вид более собранным, приятным для фигуры. Кроме того, невозможно ошибиться с классической парой белых кроссовок — универсальная, практичная, комфортная обувь.

Базовая футболка + оверсайз блейзер + шорты

Как одеваться модно? Бери простотой. Базовая белая футболка с безразмерным блейзером — это сочетание, которое всегда в топе. Для теплых месяцев попробуй сочетать этот наряд с джинсовыми шортами свободного кроя, балетками, золотыми аксессуарами. Это быстрый, простой способ собрать повседневный аутфит, который не требует усилий.

Базовая футболка + кожаная куртка + джинсы скинни + ботильоны

Черные джинсы-скинни и кожаная куртка всегда будут отличным способом добавить немного духа рок-н-ролла в твой будничный гардероб. Практически беспроигрышный аутфит, который можно назвать бестселлером — такой лук не теряет актуальности многие годы.

Базовая футболка + джинсы + мокасины + золотые аксессуары