Одеваться недорого, но модно — легко. Нужно лишь найти верный подход к формированию своего гардероба, научиться составлять стильные аутфиты, и твои образы сразу станут притяжением всеобщего внимания и восхищения.
Как модно одеваться и грамотно сочетать вещи: универсальные правила от стилиста
Как научиться модно одеваться и сочетать одежду? Вопрос, который волнует любую девушку. Одежда может стать продолжением твоего «я», возможностью выразить свой характер, показать вкус. Но может проявить обратный эффект, если будет подобрана неправильно. Для того, чтобы разобраться в том, как грамотно составлять гардероб, в котором не будет грубых ошибок и нелепых нарядов, «Лиза» поговорила с fashion-экспертом, дизайнером Назом Маером.
Как красиво сочетать одежду
Существуют тысячи разных способов, которые вряд ли можно перечислить. Дело вкуса или игра по правилам? Однозначно не ответить. Ты должна находить «золотую середину», где ключевые аспекты стиля и грамотного составления лука будут переплетаться с индивидуальностью, самовыражением.
Если обратиться к практике, то рассмотрим несколько вариантов отличных сочетаний предметов одежды, которые наверняка найдутся в гардеробе у каждой девушки и будут уместны весной 2022.
Графическая футболка + блейзер + джинсы
Этот образ будет отлично работать с кроссовками, но для более особого случая, например, вечернего свидания, поменяй спортивную обувь на каблуки. Планируешь воскресный бранч с друзьями? Надень классические плоские туфли. Именно такая универсальность делает создание идеального наряда легким делом. Просто меняем обувь, а вместе с ней — настроение аутфита.
Леггинсы + длинный кардиган + свободная футболка
Комбо из леггинсов с мешковатой футболкой или толстовкой — один из самых популярных вариантов повседневного стиля. Однако этот наряд может пройти по тонкой грани между модным и небрежным видом. В чем секрет успеха? Не надевай леггинсы в дуэте с толстовкой. Вместо этого возьми свободную футболку и длинный кардиган. Дополни образ лоферами или туфлями, чтобы придать ему нарядность.
Платье-футболка + джинсовая куртка + кроссовки
Джинсовая куртка, несмотря на свою непринужденность, более плотно прилегает к телу, составляя отличный контраст со свободным платьем-футболкой. Это делает общий вид более собранным, приятным для фигуры. Кроме того, невозможно ошибиться с классической парой белых кроссовок — универсальная, практичная, комфортная обувь.
Базовая футболка + оверсайз блейзер + шорты
Как одеваться модно? Бери простотой. Базовая белая футболка с безразмерным блейзером — это сочетание, которое всегда в топе. Для теплых месяцев попробуй сочетать этот наряд с джинсовыми шортами свободного кроя, балетками, золотыми аксессуарами. Это быстрый, простой способ собрать повседневный аутфит, который не требует усилий.
Базовая футболка + кожаная куртка + джинсы скинни + ботильоны
Черные джинсы-скинни и кожаная куртка всегда будут отличным способом добавить немного духа рок-н-ролла в твой будничный гардероб. Практически беспроигрышный аутфит, который можно назвать бестселлером — такой лук не теряет актуальности многие годы.
Базовая футболка + джинсы + мокасины + золотые аксессуары
Сочетание простой белой футболки и джинсов существует уже много лет и доказывает, что иногда простота — лучшее решение. Чтобы завершить этот абсолютно вневременной ансамбль, добавь несколько простых золотых украшений и мокасины — первые внесут придадут образу завершенность, а вторые — модный шик.
Черное платье + кардиган + шляпки
Черное платье должно быть у каждой, и самое приятное, что оно может не отвечать последним модным веяниям. Для создания непринужденного женственного образа дополни свое маленькое черное платье уютным кардиганом. Это придаст образу дополнительную текстуру, которая мгновенно поднимет наряд на ступеньку выше. Надень пару босоножек смелого цвета или с принтом, и ты получишь стильный, но в то же время повседневный аутфит для самых разных случаев.
Как правильно сочетать цвета в одежде
Помни, что любой наряд должен быть органичен. Так, если тебе хочется надеть неоновый пиджак или ярко-оранжевую рубашку, остальной базе (рубашке, брюкам или обуви) необходим нейтральный оттенок. Помни, что не стоит перебарщивать с добавлением кричащих цветов. Кроме того, используй яркую гамму не более, чем на две зоны своего наряда.
Уравновешивай вещи сочных оттенков белым. Спелые цвета, такие как желтый, оранжевый, розовый и красный, прекрасно сочетаются с белоснежным. Причина в том, что последний уравновешивает теплоту и контрастность этих цветов, создавая более утонченный, элегантный образ. Такое цветовое сочетание применимо и к аксессуарам. Это означает, что ты можешь украсить белый наряд яркими аксессуарами.
Как одеваться модно, но без потерь для бюджета
Я думаю, что разумнее всего придерживаться золотой середины, так как трата денег на некачественные вещи из масс-маркета — это столь же неразумное вложение денег, как и переплата за имя бренда класса люкс. Многие представители недорого сегмента грешат использованием синтетических материалов, поэтому быстро изнашиваются.
Старайся выбирать вещи из качественных натуральных тканей в магазинах среднего ценового сегмента в период распродаж, покупая больше базовых моделей. Также не забывай о том, что одежда требует ухода — хотя бы деликатных и не слишком частых стирок.