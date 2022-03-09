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Откровения дворцового парикмахера: как Кейт Миддлтон нарушила традиции королевской семьи

Limon.ee
Откровения дворцового парикмахера: как Кейт Миддлтон нарушила традиции королевской семьи
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Кейт Миддлтон на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве.
Кейт Миддлтон на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве. Фото: George Rogers

Парикмахер Ричард Уорд в беседе с Рeople вспомнил, как Кейт Миддлтон нарушила традиции британской королевской семьи прямо в день свадьбы, сообщает Teleprogramma.pro.

Британским монархам положено вести под венец невест с убранными волосами, а Кейт Миддлтон решила распустить их. И принц Уильям не только не стал возражать, но даже помог парикмахеру поднести тяжелое зеркало в раме, чтобы его возлюбленная могла рассмотреть укладку сзади.

Кейт Миддлтон машет рукой, когда она прибыла к западным дверям Вестминстерского аббатства в Лондоне на свою свадьбу с принцем Уильямом, 29 апреля 2011 года.
Кейт Миддлтон машет рукой, когда она прибыла к западным дверям Вестминстерского аббатства в Лондоне на свою свадьбу с принцем Уильямом, 29 апреля 2011 года. Фото: ODD ANDERSEN/AFP

Ричард Уорд вспомнил, как увидел Кейт Миддлтон во время выхода из дворца и просто онемел — насколько она была хороша.

По словам королевского парикмахера, принц Уильям в принципе незаносчивый человек. Когда он приходит во дворец, чтобы сделать прически, внук Елизаветы II сам готовит ему чай.

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