Откровения дворцового парикмахера: как Кейт Миддлтон нарушила традиции королевской семьи

Британским монархам положено вести под венец невест с убранными волосами, а Кейт Миддлтон решила распустить их. И принц Уильям не только не стал возражать, но даже помог парикмахеру поднести тяжелое зеркало в раме, чтобы его возлюбленная могла рассмотреть укладку сзади.

Кейт Миддлтон машет рукой, когда она прибыла к западным дверям Вестминстерского аббатства в Лондоне на свою свадьбу с принцем Уильямом, 29 апреля 2011 года. Фото: ODD ANDERSEN/AFP

Ричард Уорд вспомнил, как увидел Кейт Миддлтон во время выхода из дворца и просто онемел — насколько она была хороша.